Theaterbahnhof Mühlheim zeigt das Grüffelo-Kind

Der Theaterbahnhof Mühlheim geht in die Herbstsaison. Unter anderem zeigt er im Herbst eines seiner beliebtesten Kinderstücke: das Grüffelo-Kind. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, ist das Theaterstück für Kinder ab drei Jahren geeignet und wird am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober, gespielt, jeweils um 15 Uhr.

Darum geht es: Eine clevere, kleine Maus jagt auf vergnügliche Art das Grüffelo-Kind ins Bockshorn. Das international berühmte Folgewerk zu „Der Grüffelo“ – auch diesmal lässt sich die pfiffige Maus durch nichts erschrecken: Sie überlebt mit Phantasie und Gewitztheit – und beweist so aufs Neue, dass es nicht auf die Größe ankommt sondern auf die Phantasie. Spieldauer: ca.45 Minuten, Eintritt: sechs bzw. sieben Euro.

Im November geht es dann mit einem Stück für Erwachsene weiter. Am Sonntag, 6. November, 19 Uhr, kommt „Schöne Biester“ als Wiederholung wegen großer Nachfrage. Erfahrungsgemäß sind die meisten Aufführungen schnell ausverkauft, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Termine:

31.Oktober bis 4. November, jeweils 10 bis 13 Uhr: „Modellbau/Miniaturtheater“, Herbstferien-Workshop für Erwachsene (!)

31.Oktober bis 4. November, jeweils 10 bis 13 Uhr: „Schauspiel“, Herbstferien-Workshop für Jugendliche ab 13.

Im November und Dezember zeigt der Thetaerbahnhof die Stücke „Zauberklänge-Wunderworte“ (18. November), „Wundersame Nacht“ (ab vier Jahren, 26. und 27. November) und „Weihnachtsglück“ (ab vier Jahren, 3., 4., 10. und 11. Dezember). Am Freitag, 16. Dezember, 19 Uhr, ist ein Weihnachtskonzert mit der Gitarrenakademie Serra geplant.