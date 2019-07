Theaterbahnhof Mühlheim besteht zehn Jahre

Mit dem Kauf des Mühlheimer Bahnhofs hat sich für die Figurenspieler Martin Bachmann und Cécile Legrand im Jahr 2009 ihr Traum von einer eigenen Theaterspielstätte erfüllt. Das zehnjährige Bestehen ihres „Theaterbahnhofs“ hat das Paar am Wochenende mit einem Festakt und mit Theateraufführungen gefeiert.

„Wir durften hier sesshaft werden“, sagte Cécile Bachmann-Legrand bei der Feierstunde am Samstagabend. Zuvor seien sie 20 Jahre lang auf insgesamt vier Kontinenten umhergezogen – auch, um Stücke anderer Theater zu inszenieren und auszustatten. Nach einer finanziell schwierigen Anfangszeit erlebt das Paar heute steigende Zuschauerzahlen.

Landrat Stefan Bär gratulierte mit einer großen Geburtstagstorte mit einem Bild des Theaterbahnhofs. Er betonte die wichtige Rolle des einzigen unabhängigen, privat geführten Theaters im Landkreis Tuttlingen als Kulturträger im ländlichen Raum. Der Mühlheimer Bahnhof sei inzwischen zum Ausgangspunkt für Reisen ins Land der Fantasie geworden.

Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach betonte, dass die gemeinsame Förderung durch Stadt, Kreis, Land sowie private und Firmen-Sponsoren weiterhin wichtig sei für das kleine Theater. Er hob in seiner Laudatio die Professionalität der Theater-Macher im Bahnhof hervor: „Sie wissen, was Sie tun, und das tun Sie auf höchstem Niveau.“ Über ihre Hochschul-Ausbildung als Figurenspieler hinaus verfügten Bachmanns über ein hohes Maß an Kreativität in der Bildenden und der Darstellenden Kunst und in der Musik. Dazu kämen aber auch noch die handwerklichen Fähigkeiten eines Schreiners und die einer Schneiderin. Auch das gemeinsame Nachwuchs-Theater-Projekt mit der Laienspielbühne zeige, dass sie in Mühlheim „angekommen“ seien.

Eine Premiere schenkten sich die Theaterleute selber zum Fest: Mit „Louises Welt“ zündete Cécile Legrand frisch und frech ein Feuerwerk an Fantasie und schauspielerisch-komödiantischem Können. In pantomimischen Miniaturen wandelte sie sich mit raffiniert reduzierten Requisiten aus einem Koffer von der buckligen Alten zur Seiltänzerin mit Spitzenschirmchen - oder sie zauberte aus ihrem Samt-Jäckchen einen schreienden Säugling an ihre Brust. Allein mit großen Augen und ausdrucksvoller Körpersprache brachte Legrand die unterschiedlichsten Gefühlsregungen auf die Bühne: da wurde der Tanz mit dem schwarzen Panther um den Hals zum Wechselbad zwischen Erotik und Kampf. Allgegenwärtig schien in allen Szenen Legrands bestechender Mut, das Lachen über sie – etwa mit über die kecke Spitzenunterhose hochgerutschtem Rock – geradezu herauszufordern.

Zu einigen bereits bestehenden Einzelszenen sind für „Louises Welt“ weitere hinzugekommen und von Bachmann dramaturgisch feinsinnig zu einem Ganzen zusammengefügt worden.

Im stimmungsvoll beleuchteten Garten klang der Sommerabend mit einem Konzert von Massimo Serra aus. Unter der mächtigen Ulme präsentierte der Gitarrist seine Eigenkompositionen, zu denen ihn oft Alltagseindrücke inspirieren. So lauschten die Zuhörer noch lange andächtig den Klangbildern über einen Regenbogen im Hegau oder über Serras ersten Besuch in der Großstadt München.

Workshop zum Auftakt

Ein Workshop hatte das Festwochenende eröffnet, zwei befreundete Figuren-Bühnen zeigten am Samstag- und am Sonntagnachmittag ihre Kinderstücke, und „Amors Pfeile“, der „Theaterbahnhof-Klassiker über die Liebe“, beendete am Sonntagabend den Programmreigen. In zehn Jahren ist es Bachmanns gelungen, „Figurenspiel“ weit jenseits von „Kasperle-Theater“ in der Region zu etablieren: als ernstzunehmende – und gleichzeitig humorvolle – Theatersparte auch für Erwachsene.