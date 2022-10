Theater Bahnhof startet in den Herbst

„ Herbst, Sonne und Theater Bahnhof - Wir haben immer mehr zu bieten!“ heißt das Motto am 4. November, um 19 Uhr in Mühlheim. Los geht’s mit einem „Must see. Der Theaterclub 7 Actors zeigt „Hausgemacht schmeckt's am besten!“ Fauler Zauber im Altersheim– da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Verwirrung, Grusel und Spannung kommen hier nicht zu kurz. Das von den Spielern entwickelte Theaterstück führt in die Abgründe der maximalen Ausbeutung der zahlungskräftigen Klientel. Eintritt auf Spendenbasis.

Am Sonntag, 6. November, um 19 Uhr gibt’s eine Wiederholung von „Schöne Biester“ für Erwachsene und Jugendliche ab 16. Bonifatia, Himmels-Gesandte, und Malefiz, Höllendiener, treffen sich wieder einmal auf der Erde zum Wetten – um Menschenseelen. Versuchskaninchen heute sind „Die Schöne und das Biest.“ Die Veranstalter versprechen einen himmlischen Höllenspaß auf Erden, voller überraschender Wendungen und „Spaßfaktor 10“. Zu sehen sin dMasken und Marionetten und auf die Ohren gibt es peppige Reime, flotte Gesänge. Der Eintritt kostet 18 Euro. Tickte-Reservierung unter Telefon 0171 / 805 8869 oder 07463 / 258 00 07 oder per E-Mail an service@theater-bahnhof.de.

Vom 1 bis 4.November läuft der Workshop „Modellbau/Miniaturtheater - Bau und Spiel“ für Erwachsene und Jugendliche ab 14. Besonders interessant ist er laut Veranstlter auch für Erzieherinnen und Pädagogen. Exemplarisch arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Thema „Hänsel & Gretel“. Figuren werden erstellt und ein mobiles „Theaterchen“ gebaut. Der Workshop dauert an allen Tagen von 10 bis 13 Uhr. Die Kursgebühr: beträgt 100 Euro.

Schon vom 31.Oktober bis 4.November jeweils von 10 bis 13 Uhr läuft der Workshop Schauspiel. Zielgruppe sind Jugendliche ab 13. Das Motto heißt: „Machen, schauen, lachen ... erfahren, warum wir wann wie wirken“. Darum geht’s: Wie gebe ich mich bei Verhandlungen, wie signalisiere ich Zu- oder Abneigung, wie stehe stehe ich im Leben ich meine Frau oder meinen Mann? Teilnehmer brauchen nichts außer Spielfreude, bequeme Kleidung, Verpflegung und Getränke für die Pausen, heißt es.