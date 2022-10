Theater-Bahnhof in Mühlheim bietet Workshops

Bitte für alle Veranstaltungen und Workshops unbedingt reservieren unter Telfon 0171 / 805 88 69 oder 07463 / 258 00 07 oder per E-Mail an:

Der Theater-Bahnhof in Mühlheim bietet aufgrund großer Nachfrage zusätzliche Workshops an.

Am Sonntag, 6. November, ab 19 Uhr gibt’s „Schöne Biester“ für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren. Und auch in den Herbstferien werden zwei weitere Workshops und noch eine Zusatz-Veranstaltung angeboten: Von Dienstag bis Freitag, 1. bis 4. November, der Workshop „Modellbau/Miniaturtheater – Bau und Spiel“ (für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren). Exemplarisch wird zum Thema Hänsel und Gretel gebaut. Es werden Figuren erstellt, ein Theaterchen gebaut, das man überall hin mitnehmen kann, dazu gibt’s Text und Musik – und los auf die Bühne. Der Kurs findet täglich von 10 bis 13 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 100 Euro. Von Montag bis Freitag, 31. Oktober bis 4. November, wird jeweils von 10 bis 13 Uhr beziehungsweise nach Absprache der Workshop „Schauspiel“ für Jugendliche ab 13 Jahren angeboten. „Wir machen, schauen, lachen ... und erfahren ganz zwanglos an uns selber, warum wir wann-wie-wirken“, heißt es in der Pressemitteilung.