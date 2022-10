The Gregorian Voices“ auf Jubiläumstournee

„The Gregorian Voices“ sind am Freitag, 4. November, um 19,30 Uhr in Mühlheim in St. Maria Magdalena zu Gast. Die Zuörerinnen und Zuhörer erwartet ein außergewöhnliches Konzert „regorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute“. Bei ihren ersten Auftritten während ihrer Tournee sind „The Gregorian Voices“ von den Konzertbesuchern begeistert gefeiert worden, heißt es in der Vorankündigung. Das Spektrum reicht vom einstimmigen liturgischen Gesang bis hin zur polyphonen Fünfstimmigkeit mit volumenreichen Bässen und aufsteigenden Falsettstimmen. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 26 Euro und an der Abendkasse 29 Euro.Einlass und Abendkasse ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten zum Konzert gibt es außerdem an den folgenden Vorverkaufsstellen: in Mühlheim, Pfarramt St. Maria Magdalena, Ettenbergstraße 4, und in Tuttlingen Ticketbox Tuttlingen, Königstraße 13 und Buch-Greuter, Bahnhofstraße 24 sowie online.