Tennisanlagen und Clubhaus für Alle geöffnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An zwei Wochenenden hintereinander finden auf dem Sportgelände Ettenberg in Mühlheim offene Veranstaltungen des TCM für Jung und Alt statt. Am 15. Mai ist ab 10 Uhr Tie-Break-Turnier für jedes Alter, jedes Können und ausgeglichenen Chancen auf den Erhalt eines Einkaufsgutscheines von Edeka-Beha Mühlheim für die Plätze 1 bis 3.

Gespielt werden zwei Einzel- und zwei Doppel-Tie-Break auf Zeit mit Wertung von Ballwechselpunkten. Senioren ab 60 Jahre können ohne Einzel mit drei Doppel teilnehmen. Während dem Turnier findet im und vor dem Tennisheim Bewirtung mit einem Weißwurstfrühstück und Kaffee/Kuchen sowie Kaltgetränken statt. Die Turnier-Modalitäten sind zu finden auf der TCM-Homepage www.tc-muehlheim.de unter der Ruprik „Newsticker-Aktuelles“.

Gleich eine Woche danach, am 22. Mai findet das Fest der Vereine von 11 bis 18 Uhr statt. Neben den anderen Sportvereinen bietet der TCM für die ganze Familie ein Schnuppertennis-Angebot mit professioneller Betreuung für alle Interessierten von Jung bis Alt. Auch hier ist das Tennisheim mit Sonnenterrasse für einen Kaffee- und Kuchenplausch, Kaltgetränken sowie einer Sekt- und Spirituosen-Bar mit Eventeinlagen der kulturtreibenden Vereine geöffnet.