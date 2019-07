Teile der Vorstadt ohne Wasser

Eine Dreiviertelstunde ohne Wasser: Am frühen Montagmorgen sind die nördlich gelegenen Teile der Vorstadt für rund 45 Minuten nur durch eine minimale oder sogar durch eine vollständig unterbrochene Wasserversorgung unterversorgt gewesen. Die mit der Wasserversorgung beauftragten städtischen Mitarbeiter haben die Situation schnell erkannt. Die reguläre Versorgung konnte durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter wieder gewährleistet werden.

Ursache für die Versorgungsunterbrechung war ein technischer Defekt im Zulauf der Waltersteinquelle für den vor rund zwei Jahren errichteten Hochbehälter am Kitzenbühl, wie Bürgermeister Jörg Kaltenbach dazu erklärte. Der Schieber habe sich aus einer noch ungeklärten Ursache in der Nacht von Samstag auf Sonntag geschlossen. Zudem wurde keine Störmeldung abgesetzt.

Im Laufe des vergangenen Sonntags fand kein Zulauf an frischem Quellwasser mehr in den Hochbehälter Kitzenbühl statt. Dieser versorgt direkt die gesamte Vorstadt und den Stadtteil Stetten. Über das Befüllen des Hochbehälters Ettenberg nimmt der Hochbehälter am Kitzenbühl auch für die Versorgung der Oberstadt eine Schlüsselfunktion in der Mühlheimer Wasserversorgung ein.

Die Stadtverwaltung arbeitet jetzt in Abstimmung mit dem Planer sowie den bei der Bauausführung beteiligten Firmen an der Ermittlung der Ursache für die Störung sowie die unterbliebene Weiterleitung.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass eine solche Situation möglichst nicht mehr vorkommt“, sagt Kaltenbach dazu. Dies sei insbesondere ärgerlich, weil die Mühlheimer Wasserversorgungsstruktur mit großem finanziellem Aufwand auf einen hochmodernen Stand gebracht worden ist.