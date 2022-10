Tatort: Mühlheim – Wie ein Schuss einst eine Massenschlägerei im Rathaus auslöste

In zahlreichen Regalen und noch wesentlich mehr Aktenordnern schlummern viele Geschichten über die Stadt Mühlheim. Im Zuge der Rathaussanierung hat Ludwig Henzler für unsere Zeitung einige davon ausgegraben. So auch die Geschichte über den Prozess, der im Dezember 1889 vor der Strafkammer in Rottweil verhandelt wurde.