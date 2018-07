Taschen aus einer Straftat tauchen in Mühlheim auf

Zwei Taschen, die nach ersten Erkenntnissen des Polizeipostens Mühlheim in Verbindung mit einer Straftat stehen, sind am Mittwochmorgen im Griesweg in Mühlheim auf der Straße gefunden worden. Offensichtlich hatte der Durchgangsverkehr die ineinander gesteckten Taschen schon mehrfach überfahren. Der Polizeiposten Mühlheim sucht nun nach dem Besitzer der beiden Taschen oder nach Zeugen, die Angaben zu den Taschen machen können. Eventuell sind die Fundstücke Anwohner des Grieswegs oder der näheren Umgebung aufgefallen? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon, 07463/99610. (pz)