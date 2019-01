Tante Emma für Briefe und Päckchen

Seit 20 Jahren betreibt Manuela Deufel eine Postagentur in ihrem Dorfladen in der Mühlheimer Oberstadt. Damit zählt sie zu einer der ältesten Partner-Filialen der Deutschen Post im Landkreis Tuttlingen. Denn nach der Privatisierung der ehemaligen Behörde Mitte der 1990er-Jahre, orientierte sich das Unternehmen neu und richtete Filialen in Einzelhandelsgeschäften wie dem von Klaus und Manuela Deufel ein.

Die Tür geht auf und ein junger Mann kommt in den kleinen Laden mit der niedrigen Decke. Er möchte ein Paket abholen, das bei Deufel im Laden hinterlegt wurde. Sie scannt den Code auf dem Abholschein ein, sucht das Paket und bittet ihn freundlich um seine Unterschrift auf der Empfangsbestätigung. „Die Anzahl der Pakete hat in den vergangenen Jahren zugenommen“, sagt sie.

Das wissen auch Hubert Knecht, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post, und sein Kollege, Tobias Schowalter, Vertriebsmanager. „Die Briefmengen nehmen ab, die Paketmengen nehmen jedes Jahr um etwa zehn Prozent zu“, erläutert Knecht. 1995 habe die Deutsche Post die Dienstleistungen „ganz massiv“ in den Einzelhandel gegeben, berichtet er. Deufel gehört zu einer von bundesweit 13 000 Filialen. Außerdem hat die Post in den vergangenen Jahren rund 11 000 DHL-Paketshops eröffnet.

Doch wieso hat die Post diesen Weg eingeschlagen? „Das Filialnetz sollte effizienter und kundenfreundlicher gestaltet werden“, erläutert Knecht. „Die Deutsche Post AG betreibt schon seit Jahren keine eigenen Filialen mehr“, teilt Hugo Gimber von der Pressestelle Süd der Deutschen Post auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Postämter hatten schon vor 30 Jahren längst nicht mehr die Bedeutung, die sie früher einmal hatten.“ Als Beispiele führt Gimber an, dass Privatleute Rechnungen oder Rundfunkgebühren per Zahlkarte am Postschalter beglichen oder sich ihre Renten abholten.

Ab 2000 Einwohnern muss es eine stationäre Poststelle geben

1993 seien daher die ersten Postagenturen – „heute sagen wir Partner-Filialen“ – in Einzelhandelsgeschäften eingerichtet worden, teilt der Pressesprecher mit. Nach den gesetzlichen Vorgaben müsse der Konzern in selbstständigen Gemeinden und auch in Teilorten mit mehr als 2000 Einwohnern eine stationäre Poststelle betreiben, so Gimber weiter.

Als damals klar war, dass das Postamt in Mühlheim schließen werde, habe die Kollegin von der Post bei Deufel angefragt, ob sie nicht Interesse hätte, diese Dienstleistung zu übernehmen, erinnert sich Manuela Deufel. Wieder geht die Türe auf, eine Frau gibt einen Brief auf. Auf dem Weg nach draußen schaut sie in die Auslage und kauft noch Obst und Gemüse ein. „Das Geschäft war nicht mehr so ausfüllend, die Konkurrenz durch größere Märkte nahm zu. Und mit dem Postgeschäft war dann der Kundenfluss ein ganz anderer“, sagt Deufel, die bis heute zufrieden mit der Entscheidung ist. Heute kommen auch Leute aus Kolbingen oder Fridingen zu ihr, berichtet sie.

Wie lange sie den „Tante Emma Laden“ noch betreiben wird, weiß sie noch nicht. Die 67-Jährige sagt nur: „Ich glaube, fünf Jahre werden es keine mehr.“ Dann einen Nachfolger zu finden, sei vermutlich nicht ganz einfach, mutmaßt Schowalter.