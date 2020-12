Steuerungstechnik an der Verbandskläranlage erneuert

Einen großen Beitrag für eine erhöhte Betriebssicherheit haben jetzt der Abwasserzweckverband Donautal-Heuberg und die Stadt Mühlheim geleistet. Die Steuerungstechnik in der gemeinsamen Verbandskläranlage sowie die elektrotechnische Ausstattung der Regenüberlaufbecken in der Mühlheimer Vorstadt und in Stetten sind erneuert worden.

Gleiches gilt auch für die Hebeanlage im Stettener Dreschschuppen. Die Kläranlage wurde 1984 gebaut und ist im Zuge der Anschlüsse der Gemeinden Mahlstetten, Kolbingen und zuletzt Böttingen immer wieder umgebaut, erweitert und modernisiert worden.

Eine grundlegende Neukonzeption der Steuerungstechnik der Verbandskläranlage war nach weit über 30 Jahren Nutzung und stark gestiegener Anforderungen jetzt notwendig. Unter Federführung von Michael Fluck von der Ingenieursgesellschaft Dreher und Stetter sind die Arbeiten von der Firma SRS aus Albstadt Tailfingen durchgeführt worden. Die Gesamtkosten betragen rund 470 000 Euro. Davon trägt der Abwasserzweckverband Donautal-Heuberg 311 000 Euro, die Stadt Mühlheim 159 000 Euro.

Klärwärter Thomas Buschle und seine Kollegen können über das neue Prozessleitsystem nun alle Teilanlagen des Abwasserzweckverbands überwachen und ansteuern. Störungen können jetzt auch per Tablet erkannt und behoben werden. Auch die installierende Firma SRS kann sich per Fernwartung aufschalten. Sämtliche wichtigen Parameter über den Betrieb der Kläranlage und der Regenüberlaufbecken werden auf einer externen Festplatte gespeichert und können problemlos nachvollzogen werden. Zudem bietet die neue Anlage auch einen Schutz vor Hackerangriffen. Die Steuerungstechnik ist so konzipiert, dass absehbare Erweiterungen der Kläranlage, wie zum Beispiel eine vierte Reinigungsstufe, integriert werden können. Diese soll mittelfristig Spurenstoffe wie Medikamentenrückstände mittels Sandfilter minimieren.

Die Neukonzeption trägt auch den stark gestiegenen Anforderungen im Bereich der Unfallverhütung maßgeblich Rechnung.