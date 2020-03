Stettener Funkenfeuer trotz dem Regen

Die Landjugend Stetten hat es am Samstagabend, trotz starkem Regen, fertiggebracht und ist mit einem tollen Funken dem alten Brauch des Funkenfeuers wieder gerecht geworden. In den vergangenen Tagen hatten es die Stettener Landjugend um den Vorstand Marius Martin nicht leicht, überhaupt einen Funken aufzurichten. Neben der Sorge um das Brennmaterial war auch das Wetter der letzten Tage alles andere als geeignet für den alten Brauch des Funkenfeuers. Es war eine einmalige Sicht, wie der hellleuchtende Funken hinab ins Donautal leuchtete. Die Landjugend hatte zudem einen kleinen Unterstand im Bereich des Funkens aufgebaut, wo die zahlreichen Zuschauer, Jung und Alt, sich vor dem Regen schützen konnten. Es dauerte doch einige Zeit, bis der Feuerstoß die an einer Holzstange angebrachte Winterhexe „auffressen“ konnte. Der „Funkensonntag“ war früher immer schon ein wichtiger Tag im Jahreskalender. Er wird als ersten Sonntag nach Aschermittwoch, also den ersten Fastensonntag begangen. Vor zehn Jahren wurde der Funkenbrauch im österreichischen Bundesland Vorarlberg in die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen.