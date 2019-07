Am Freitag, 12. Juli, ist es wieder soweit: Um 19.30 Uhr wird mit ein, zwei, vielleicht auch drei kräftigen Schlägen das erste Fass Bier beim Kesselbachfest angestochen. Vier Tage lang wird in Stetten gefeiert. Auch in diesem Jahr haben die Verantwortlichen um den Musikkapellen-Vorsitzenden Roland Buschle wieder alles darangesetzt, dass es „ein Fest für alle“ wird.

Zum Fassanstich am Freitag um 19.30 Uhr, diesmal durch den Kreisverbandsvorsitzenden des Musikkreises Rottweil-Tuttlingen, Ottmar Warmbrunn, kommt der Musikverein Bühlingen-Rottweil, der damit sein Debüt ab 19 Uhr auf der Stettener Bachbühne gibt. Anschließend unterhält die Coverband She’s the Boss aus dem Raum Balingen/Ebingen.

Am Samstag, 13. Juli, spielt ab 16 Uhr zum Hock am Bach die einheimische Kapelle Acapolka Rehragout, die ab 20 Uhr zu einem Stimmungsabend von der Band PolkaCabana abgelöst wird. Mit PolkaCabana kommt eine Band nach Stetten, die 17 Musiker aus dem Gebiet zwischen westlichem Bodensee und oberem Donautal beheimatet. Am Sonntag spielt zum Frühschoppen die Stadtkapelle Mühlheim und anschließend greifen die Gastgeber, die Musikkapelle Stetten, in die Tasten. Das verrückte Entenrennen, die Auftritte der Stettener Jugendkapelle Wildentle, die Vorführungen des Puppentheaters Sigmaringen sowie die große Showübung des THW Tuttlingen begleiten ab 15 Uhr Die2Hofemer. Ein großer Sandhaufen, Kinderschminken und Stocherkahn fahren am Kesselbach gehören einfach dazu.

Der Festausklang am Montag beginnt um 11.45 Uhr mit dem Mittagstisch. Ab 16 Uhr sorgen die Karl Storz-Werkskapelle aus Tuttlingen, der Musikverein Rietheim-Weilheim und der Musikverein Königsheim für die blasmusikalische Unterhaltung der Festgäste.