„Stetten – Begegnungen im Dorf“ lädt zum Kirchenkonzert

Der Förderverein „Stetten – Begegnungen im Dorf“ lädt am Sonntag, 4. März, um 17 Uhr zu einem Kirchenkonzert in die Pfarrkirche St. Nikolaus in Stetten ein. Unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“ werden Musik und Texte passend zur Fastenzeit geboten.

Der Förderverein konnte für diesen Auftritt das Ensemble „Accordeon‘s fun tastic“ aus Tuttlingen-Möhringen unter der Leitung von Saskia Buschle und Georg Werner und den Männergesangverein Mahlstetten unter der Leitung von Claudia Mühlherr-Bienert sowie die Solosängerin Maria Münch mit Begleitung am Klavier durch Sarah Rebhan aus Mahlstetten gewinnen.

Das Ensemble „Accordeon´s fun tastic“ setzt sich zusammen aus Spielern aus Möhringen, Wurmlingen, Stetten, Sunthausen und aus Dunningen. Die Mitspieler sind hauptsächlich in ihrem jeweiligen Wohnort im dortigen Akkordeon-Orchester aktiv.

Sie alle verbindet ein großes Interesse an diesem Instrument, weshalb sie sich zusätzlich noch in dieser Gruppe treffen. Für sie ist es bereits der dritte Auftritt in der Stettener Pfarrkirche. Der Männergesangverein Mahlstetten hat eine lange Tradition. Er wurde bereits im Jahr 1840 gegründet. Derzeit hat der Chor rund 25 aktive Sänger. Zum Repertoire der Sänger gehören sowohl traditionelle Lieder als auch moderne oder kirchliche Kompositionen.

Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sollem für einen guten Zweck verwendet werden.