Sternsinger sammeln in Mühlheim und Stetten

Caspar, Melchior und Balthasar waren wieder unterwegs: Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ zogen rund 40 Kinder und Jugendliche in Mühlheim und Stetten als Sternsinger von Haus zu Haus, um den Bewohnern den Segen 20*C+M+B+23 für das Jahr 2023 zu bringen und Spenden zu sammeln.

Dazu wurden am Dreikönigstag im Gottesdienst in der St. Nikolaus Kirche in Stetten die beiden Sternsinger-Gruppen von Stetten und Mühlheim gemeinsam von Pfarrer Klose gesegnet und ausgesandt. Der feierliche Gottesdienst wurde durch den Kirchenchor Stetten unter Leitung von Edmund Huber würdig umrahmt.

Dank der vielen fleißigen kleinen Könige und Sternträger konnten in Mühlheim 3748,04 Euro und in Stetten 2021,40 Euro gesammelt werden.

Das Geld geht an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Die geförderten Projekte sind so verschiedenartig wie die Kinder, für die sie da sind: Dank der mit Projektpartnern umgesetzten Projekte haben Tag für Tag tausende von Kindern Zugang zu Nahrung, Bildung, medizinischer und psychologischer Versorgung, Wasser und einer sicheren Unterkunft.

Ein Dank an alle Spender, den Organisationsteams in Mühlheim und Stetten rund um Georg Richter und Andrea Lux für die gute Vorbereitung, aber allem voran den mitwirkenden Kindern für ihren starken Einsatz, den sie diesmal wieder gezeigt haben.