Im Ortskern in Stetten ist am vergangenen Montagnachmittag der Maibaum umgestürzt. Ein neuer Baum ist nicht vorgesehen.

Der Mühlheimer Ortsteil Stetten muss dieses Jahr ohne einen Maibaum auskommen. Die Landjugend Stetten stellte diesen am 27. April an der Ecke Bachstraße/Zellstraße in der Ortsmitte auf. Zuvor wurden die verschiedenen Wappen, Symbole und ein Kranz am Baumstamm und in der nahe der Krone angebracht. Nachdem der Baum mehrere Tage seinen Dienst erfüllte, gab es am vergangenen Montag einen Bruch im Stamm in etwa fünf Metern Höhe, was den Baum zum Umsturz brachte. „Zum Glück sind keine Personen zu Schaden gekommen. Der umgestürzte Baum hat kein Hausdach, keine Autos und auch nicht den in der Nähe befindlichen Briefkasten beschädigt“, betonte der Erste Vorsitzende der Landjugend Stetten Marius Martin gegenüber unserer Zeitung.

Er und weitere Mitglieder der Landjugend begutachteten den umgestürzten Baum am vergangenen Donnerstag und klärten die Ursache für den Bruch ab. „Der starke Wind am Montagnachmittag hat den Baum höchstwahrscheinlich zum Umsturz gebracht“, meint Martin. Anders als von mehreren vorbeifahrenden Radfahrern vermutet, handelte es sich somit offensichtlich nicht um einen Mai-Streich, der in der Tuttlinger Region in der Nacht auf den 1. Mai üblich ist.

Traditionell bleibt der Maibaum in Stetten bis zum beliebten Kesselbachfest stehen. Dies wird in diesem Jahr nicht der Fall sein. „Wir haben uns entschlossen, keinen neuen Maibaum aufzustellen. Ein Grund dafür sind die beschädigten Halterungen, an denen die Wappen und Schilder angebracht werden. Hier wären beispielsweise Schweißarbeiten nötig“, betonte Martin. „Es tut uns für Stetten und die Einwohner leid und wir bedauern es sehr, in diesem Jahr keinen Maibaum anbieten zu können“, so der Erste Vorsitzende abschließend. Die Landjugend Stetten hat den Maibaum bereits entsorgt.