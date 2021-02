Stadtkapelle Mühlheim - Die „Lausitzer-Challenge“

Die Stadtkapelle Mühlheim hat in den vergangenen Wochen die Lausitzer Challenge gestartet. Zur Erklärung haben die Musiker ein kleines Gedicht verfasst:

Jedes Jahr in der Fasnetszeit feiern die Narren weit und breit! Närrisches Treiben in allen Gassen, den Alltag einfach mal sein lassen. Mühlheims Musiker sind immer am Start so kommt die Stimmung richtig in Fahrt Ob beim Umzug im Gleichschritt marschierend oder im Wirtshaus fetzig improvisierend. Und auch in diesem besonderen Jahr erwacht in jedem von uns der Narr „Älle mached mit“ – das war sonnenklar „eine Lausitzer-Challenge“ – wie wunderbar! Musikanten groß und klein schlüpfen in ihr „Baurehemd“ rein Jeder sucht sich einen Lieblingsort und lässt erklingen den „Lausitzer“ dort. Denn die SKM bleibt niemals leise und mach Musik auf besondere Weise so miteinander verbunden sind wir munter und froh und grüßen alle mit einem dreifach kräftigen Narri Narro.

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.