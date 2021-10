Stadtkapelle Mühlheim beschert einen Abend voller Rhythmus

Nach fast zwei Jahren Pause hat die Stadtkapelle Mühlheim wieder ein Konzertpublikum in der Mühlheimer Festhalle begrüßt. Die Freude darüber war bei allen groß – sowohl auf der Bühne als auch unten im Saal.

„Rhythm forever – Rhythmus für immer“ war dabei das Motto, welches sich durch das Programm zog. Und in der Tat hätten die Verantwortlichen kein besseres Motto finden können; denn neben der Freude am Musizieren stellte der Verein an diesem Abend eines definitiv unter Beweis: Bei den Mühlheimer Musikerinnen und Musikern schlägt das Herz voll und ganz für ihr gemeinsames Hobby. Sie lassen sich auch von einer Pause nicht unterkriegen und treten beim ersten Konzert mit gekonnt auf – und das gleich zweimal in Folge, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Denn um möglichst vielen interessierten Konzertbesuchern unter den geltenden Abstandsregeln einen Platz in der Halle anbieten zu können, wurde das Herbstkonzert einfach doppelt aufgeführt. Beide Veranstaltungen waren dann auch gut besucht.

Gleich zu Beginn erklangen mit Jan Van der Roosts Konzertmarsch „Arsenal“ pompöse Klänge im Wechsel mit erhabenen und gefühlvoll vorgetragenen Melodiepassagen. Eine gelungene Eröffnung des kurzweiligen Konzertabends.

Im Anschluss stand der Gute-Laune-Garant „Rhythm forever“ von Andreas L. Schulte auf dem Programm. Die verschiedenen Rhythmen luden das Publikum ein, mitzuswingen und sind beim ein oder anderen vielleicht auch als Ohrwurm hängen geblieben. Doch das locker-leicht, fröhlich anmutende Konzertstück ist aus musikalischer Perspektive nicht zu unterschätzen, denn das Stück besteht aus einem elegant komponierten Zusammenspiel verschiedener Register, die über die Rhythmen gleichsam in einen Dialog treten.

Dass die Stadtkapelle sich nicht vor anspruchsvollen Rhythmen scheut, zeigte auch der Ausflug in die Welt der Rock- und Popmusik. Begonnen wurde mit John Miles und seinem Evergreen „Music“, der eine wahre Hommage an die energiespende Kraft der Musik ist und somit das Motto des Abends wunderbar unterstrich. Mit Energie wurde dann auch Tina Turners „The Best“ und der von W. Wössner arrangierte „Bon Jovi – Rock Mix“ vorgetragen. Bei diesen beiden Stücken überzeugte auch Eva-Maria Sulzmann mit ihrem kraftvollen Gesang.

Da das Orchester mit Jon Bon Jovi bereits in den 80er Jahren angekommen war, wurde zum Ende des wirklich kurzweiligen und unterhaltsamen Konzertabends die musikalische Vielfalt dieses Jahrzehnts, das unter dem Zeichen des Aufbruchs stand, aufgezeigt. Wer kennt sie nicht, die Kulthits der Neuen Deutschen Welle? Ein von Thiemo Kraas arrangiertes Medley bekannter Songs wie „Ohne dich schlaf ich nicht ein“ oder „Sternenhimmel“ rundete das Programm ab.

Der tosende Applaus „sagt mehr als tausende Worte“, um den Vorsitzenden Jörg Eichwald zu zitieren, und tat den Musikern nach der langen Pause mehr als gut; denn Momente wie diese sind Motivation und Lohn der Künstler. Der Vorsitzende dankte dem musikalischen Leiter Antal Fenyvesi, ebenso Ronja Hilzinger und Thomas-Niklas Buschle, die durch das Programm geführt hatten.