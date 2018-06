Stadtkapelle Mühlheim präsentiert symphonische Werke

Das Jubiläumskonzert der Stadtkapelle Mühlheim geht dem Ende entgegen, Die Stadtkapelle konnte dieses Jahr das 90-jährige Bestehen feiern.

In den vergangenen Wochen haben nun Dirigent und Musiker der Stadtkapelle in den Proben an den Stücken für das Jubiläums-Konzert am 3. Adventssonntag in der Mühl-heimer Festhalle gefeilt. Zusammen mit dem Vororchester, den „Bisle Kids“, und der Jugendkapelle haben sich die drei Orchester für dieses Konzert Großes vorgenommen. Die Bisle Kids werden das Konzert mit einer feierlichen Eröffnung und zwei weiteren Stücken eröffnen. Die Jugendkapelle und die Stadtkapelle entführen dann das Publikum in die Klangvielfalt der symphonischen Blasmusik.

Die Fanfare „The benefaction from sky and mother earth“ wird symbolhaft das Motto „Fascination Symphonic“ für die folgenden symphonischen Tondichtungen eröffnen. Die Konzertstücke, die der musikalische Leiter der Stadtkapelle, Dirigent Antal Fenyvesi, ausgewählt hat, sind nach der Sommerpause durch eine intensive Probenarbeit einstudiert worden.

Die Stadtkapelle Mühlheim möchte den Zuhörern nach dem Neujahrskonzert zum Start in das Jubiläumsjahr, dem Rock- und Popkonzert und der Matinée im Schlossgarten zum Abschluss des Jubeljahres erneut etwas Besonderes bieten. Dicht gedrängt sitzen derzeit rund 70 Musiker auf der erweiterten Festhallenbühne und proben fleißig, um den Konzertbesuchern am kommenden Sonntag eine gelungene Blasmusik-Aufführungen präsentieren zu können.

Konzert am Sonntag, 13. Dezember, um 17.30 Uhr in der Festhalle Mühlheim. Einlass ab 16.30 Uhr. Die Bewirtung findet vor, in der Pause und nach dem Konzert im Foyer statt. Kartenvorverkauf bei der KSK und der Raiba Mühlheim. (wlw)