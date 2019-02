Stadtkapelle Mühlheim diskutiert Handyverbot

Die Stadtkapelle Mühlheim hat in harmonischer Form im katholischen Gemeindehaus die Hauptversammlung abgehalten. Bei den anstehenden Neuwahlen zum Vorstand gab es nur eine einzige Änderung: Die bisherige, erfolgreiche Jugendleiterin Beate Zepf übergab das Amt an Ines Prior.

In den Berichten des Vorsitzenden Jörg Eichwald und des Dirigenten Antal Fenyvesi wurde das Vereinsjahr 2018 detailliert beleuchtet. Es war für die Kapelle und ihren Dirigenten ein erfolgreiches Jahr. Noch nie habe das Orchester so viel Anerkennung bei ihren Auftritten erfahren, wie im vergangenen Jahr. Es gab während des Jahres mehrere Höhepunkte, so auch der beliebte Ferienhock, der mittlerweile zum zehnten Male ausgerichtet wurde.

Die Probenarbeit habe vor allem nach dem Ende des Umbaus der Festhalle wieder großen Spaß gemacht, so der Dirigent Antal Fenyvesi. Leider, so Jörg Eichwald, wurde das gesteckte Ziel von 70 Prozent Teilnahme bei den Diensten, nicht ganz geschafft. Mit 67 Prozent blieb die Stadtkapelle allerdings nur knapp unter der Messlatte. Mit 47 Gesamtproben waren es am Ende sieben weniger, als im Probenjahr zuvor.

Das Orchestermitglied Lena Störp ist derzeit daran, die Pläne für das angedachte Probenlokal in der Vorstadt auszuarbeiten. Hier biete sich die Chance für alle Aktiven, tatkräftig mitzuhelfen, dass das gesteckte Ziel erreicht werden könne. Derzeit zählt die Stadtkapelle 114 Aktive und 117 fördernde Mitglieder. Das Mühlheimer Stammorchester besteht aus 73 Musikern.

Die Finanzverwalterin Susan Dölle konnte die Geldgeschäfte mit einem Überschuss abschließen. Alle Veranstaltungen konnten erfolgreich abgerechnet werden. Im Verlauf des Jahres habe die Kapelle Spenden in Höhe von über 7000 Euro erhalten. Alleine sind bereits 2800 Euro an Spenden für das geplante Probenlokal eingegangen. Fürs neue Vereinsjahr sieht Susan Dölle die Anschaffung neuer Uniformen für die Jugendlichen als nötig.

Als wichtige Aufgabe ist für die scheidende Jugendleiterin Beate Zepf die Nachwuchsgewinnung. Derzeit zählt der Nachwuchs 50 Kinder, sechs haben sich zuletzt abgemeldet. Zur Entlastung, die Bürgermeister Jörg Kaltenbach vornahm, ging der Schultes auf die veränderte Situation bei der Musikschule ein. Zudem informierte er über den derzeitigen Stand der Planungsphase für das Probenlokal. Zum Abschluss bedankte sich Zunftmeister Uwe Heßlinger bei der Stadtkapelle für die große Unterstützung der Mühlheimer Fasnet.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Jörg Eichwald, die Protokollführerin Nina Liehner, der zweite Kassier Ralf Lang, der Hauswart Jona Manz und die beiden Beisitzerinnen Patrizia Eichwald und Sabrina Fisahn auf zwei Jahre wiedergewählt. Für ein weiteres Jahr sind Sandra Nath und Verena Lohde Kassenprüferinnen. In der voraus gegangenen Vollversammlung des Musikernachwuchses wurde Leo Greiner als Jugendvertreter bestimmt. Für seine Verdienste um die Stadtkapelle in 40 Jahren wurde Martin Bacher geehrt. Bacher war 30 Jahre aktiver Musiker und ist jetzt zehn Jahre nach seinem Wegzug als förderndes Mitglied dabei.

Ausgiebig diskutiert wurde zum Abschluss der Antrag des aktiven Mitglieds Ulrike Scheunemann, alle Handys in der Probe in einen Korb zu legen und diese erst nach dem Probenende wieder auszugeben. Die Handys würden oft den Probenverlauf stören. Man hoffe hier auf „den gesunden Menschenverstand“, hieß es abschließend. Man wolle hier kein generelles Verbot aussprechen.