Stadtkapelle ehrt verdiente Musikanten

Die Stadtkapelle Mühlheim hat das Kirchenkonzert in der evangelischen Christuskirche zum Anlass genommen, langjährige Mitglieder zu ehren. Dem Vorsitzenden der Stadtkapelle, Jörg Eichwald, hatte der Blasmusikkreisverband Rottweil-Tuttlingen die Ehrungen übertragen. Jörg Eichwald hatte für jeden der elf zu Ehrenden eine kleine Laudatio vorbereitet, die bei den Geehrten gut ankam. Von den Zuhörern des Konzerts gab es reichlich Beifall. Für 10 Jahre erhielten die Ehrennadel: Jule Butsch, Laura Sauter, Diana Milkau, Jennifer Keller, Aileen Schweitzer, Anna Merz, Fabio Reizner, Thomas-Niklas Buschle. 20 Jahre aktives Mitglied im Orchester sind: Lena Störp und Daniela Manz. Die Fördermedaille in Silber mit Urkunde ging an den Aktiven Holger Hirsch, der mittlerweile auch 14 Jahre das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bekleidet. Unser Bild zeigt die Geehrten, zusammen mit dem Vorsitzenden Jörg Eichwald (ganz rechts).