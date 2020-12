Stadt Mühlheim ehrt langjährige Mitarbeiter

Es gehört im Mühlheimer Rathaus zum guten Miteinander, in der Adventszeit im Rahmen einer Weihnachtsfeier langjährige Mitarbeiter zu ehren und im entsprechenden Rahmen auch verdiente Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruehstand zu verabschieden. Leider war dieses Jahr alles etwas anders. Die Ehrung fand im kleinen Kreis unter Corona-Bedingungen im Barocksaal des Vorderen Schlosses statt. Neben der Ehrung verdienter Mitarbeiter stand die Verabschiedung von zwei langjährigen und besonders verdienten Kollegen im Vordergrund: Renate Lurz (rechts) und Roland Lurz (links). Bürgermeister Jörg Kaltenbach und Personalratsvorsitzende Gerda Milkau dankten, auch im Namen von Ortsvorsteher Emil Buschle sowie des Gemeinde- und Ortschaftsrates allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und überreichten Geschenke.

Der Abschied von Renate Lurz und Roland Lurz fiel besonders schwer, weil beide sich mit ihren Einsatzorten im Hallenbad beziehungsweise als Wassermeister und Amtsbote in hohem Maße mit Mühlheim identifiziert haben. Roland Lurz war neben seinen Kernaufgaben darüber hinaus in fast unzähligen Aufgabenbereichen tätig und hat Großartiges geleistet. Beide waren über 30 Jahre lang Leistungsträger und zugleich auch Sympathieträger für die Stadtverwaltung. Ihre Verbundenheit wurde auch in den Abschiedsworten deutlich: „Wir haben stets mit Freude bei der Stadtverwaltung gearbeitet und denken gerne an die Zeit zurück“.

Im Rahmen der Feier wurden geehrt, für zehn Jahre Lamia Kouki und Brigitte Prior. Seit 20 Jahren arbeiten Helene Keim, Nicole Friedrich und Karl-Heinz Diehm in der Stadtverwaltung. Bereits auf 30 Betriebszugehörigkeit dürfen, neben den beiden Verabschiedeten Renate Lurz und Roland Lurz, Karl-Egon Buschle und Werner Schutzbach zurückblicken. Leider konnten nicht alle Jubilare an der Feier teilnehmen, da Vorsichtsmaßnahmen bei Erkältungssymptomen eingehalten wurden.