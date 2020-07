Stadt Mühlheim dankt den Vereinen für ihr nicht alltägliches Engagement

Die Stadt Mühlheim hat das Engagement der Sportvereine während der Corona-Krise besonders gewürdigt. In einer kleinen Feierstunde im Rathaus ging Bürgermeister Jörg Kaltenbach auf den gemeinsamen Start der Mühlheimer Sportvereine VfL, TVM, JFV und HSG Fridingen/Mühlheim ein. Ideengeber der ganzen Aktion war VfL-Trainer Maik Schutzbach. Schnell waren sich Bürgermeister Kaltenbach und die Verantwortlichen von VfL und TVM einig, eine gemeinsame Hilfegruppe zu starten. Deren Ziel war es, für ältere Mitbürger in Mühlheim die täglichen Bedürfnisse einzukaufen. Die Idee kam bei der Bevölkerung zögerlich an. Maik Schutzbach hätte sich ein größeres Annehmen der guten Sache vorgestellt. Der Schultes stellte heraus, dass beim Sportler-Angebot überhaupt die alte Rivalität der Vereine nicht zu spüren gewesen sei. Für das Hilfsangebot der Mühlheimer Sportvereine hatten sich rund 50 Sportler bereit erklärt. „Das habt ihr sehr gut gemacht“, lobte der Schultes abschließend. Vom Mühlheimer Vereinsring sagte Kulturamtsleiter Uwe Steinbächer anerkennende Worte dazu. Kaltenbach hatte für jeden Verein einen anerkennenden Geldbetrag von 250 Euro mitgebracht.