Stadt Mühlheim mietet Wohnraum für Flüchtlinge an

Der Gemeinderat Mühlheim hat in seiner jüngsten Sitzung die Satzung über die Benutzung der Flüchtlingsunterkunftmehrheitlich angenommen (eine Enthaltung und zwei Gegenstimmen). Zum 1. März wird die Stadt das obere Geschoss der zweistöckigen Flüchtlingsunterkunft in der Vorstadt vom Landkreis Tuttlingen anmieten. Das untere Geschoss wird in Zukunft vom Landkreis als Lager benutzt werden.

Die Flüchtlingsunterkunft in Mühlheim ist im März 2016 erstmals bezogen worden. Die vorgelegte Satzung orientiert sich auch an anderen Kommunen, die eine solche bereits erlassen haben. Die Gebührenhöhe orientiert sich an denen, die der Landkreis Tuttlingen in seiner eigenen Satzung festgeschrieben hat. Die Stadt wolle damit keinen Gewinn erzielen, ihr sei wichtig, dass alles korrekt abgerechnet werde, hieß es bei der Sitzung.

Mit der Anmietung des Obergeschosses des landkreiseigenen Gebäudes zum 1. März ist eine Belegung durch 16 Personen sichergestellt. Die Stadt Mühlheim wird die Anmietung kostenneutral abwickeln. Bürgermeister Jörg Kaltenbach und dem Gemeinderat war es wichtig, dass Mühlheim mit der Unterbringung von geflüchteten Manschen kein Geld verdienen, aber die entstehenden Kosten zu hundert Prozent erstattet haben will.