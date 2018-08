Stadt Mühlheim ehrt Anna Schall

Die Stadt Mühlheim hat jetzt die 16-jährige Anna Schall für den Gewinn der Bronzemedaille bei den Deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften über 800 Meter in einer kleinen Feier im Mühlheimer Rathaus durch Bürgermeister Jörg Kaltenbach und Kulturamtsleiter Uwe Steinbächer geehrt und ausgezeichnet. Neben der Sportlerin waren auch ihre Eltern Christoph und Bianca Schall sowie ihr Trainer Franz Saile dabei.

Man habe sich riesig über die Bronzemedaille gefreut, waren sich Eltern und der erfahrene Trainer einig. Besonders auch, weil Anna Schall den dritten Rang in der Klasse U 18 erkämpfte, obwohl sie erst jetzt 16 Jahre alt wird und zu den jüngsten Läuferinnen bei der Deutschen Meisterschaft (DM) in Rostock gehörte. Mit ihrer Endlaufzeit von 2:12,30 Minuten verbesserte Anna Schall, die in Stetten wohnt und für die LG Tuttlingen-Fridingen startet, nicht nur ihre bisherige Bestzeit von 2:13 Minuten, sondern auch den alten Kreisrekord aus dem Jahr 2002.

Bisherige Bestzeit geknackt

Trainer und Läuferin bekundeten im Rathaus, schon mit dem Erreichen des Endlaufs im Rostocker Leichtathletikstadion sei das angestrebte Ziel „mehr als erreicht gewesen.“ Umso größer war dann die Freude über die Bronzemedaille bei der Leichtathletin, beim Trainer und den Eltern, die natürlich vor Ort mitgefiebert haben .

Der dritte Rang bei der Jugend-DM ist die Arbeit intensivem Training während der Woche. Vier- bis fünfmal in der Woche wird trainiert, erzählen Anna Schall und Franz Saile. Da werde Urlaub sehr klein geschrieben. Montags werde mit Krafttraining begonnen und dann folgen die von Franz Saile, er ist ein in der Region anerkannter Leichtathletiktrainer, zusammengestellten Trainingspläne. Dazu kommen bis zu 40 Kilometer Laufen in der Woche.

Nach der DM in Rostock ging es für die jungen Athletinnen und Athleten auf Einladung des Deutschen Leichtathletikverbands (DLV) nach Berlin, wo die Leichtathletik-Europameisterschaften ausgetragen wurden. Dort bestand für die Nachwuchsathleten die beste Gelegenheit, mit den Stars der Leichtathletik-Szene ins Gespräch zu kommen und sie hautnah zu erleben. „Das haben wir natürlich gerne wahrgenommen und genossen“, so Anna Schall. Einig waren sich Läuferin und Trainer: „So ein Erfolgserlebnis entschädigt für vieles.“

Und wie ist Anna Schall überhaupt zur Leichtathletik gekommen? „Über 'Run & Fun’ in der Grundschule“, gibt sie lächelnd preis. Die Grundschule in Nendingen habe damals bei der Großveranstaltung in Tuttlingen eine Laufgruppe gestellt und da habe sie immer mit ihrer Schwester teilgenommen. So ist Anna Schall schon als Sechsjährige zum Laufen gekommen.