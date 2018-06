Spielplatz im Lippachtal modernisiert

Der beliebte Kinderspielplatz im Lippachtal in Richtung Mahlstetten ist in den letzten Monaten grundlegend modernisiert und aufgefrischt worden. Zur offiziellen Wiederinbetriebnahme durch Bürgermeister Jörg Kaltenbach im Beisein von Betreuungskindern der Lippachtalschule, von Gemeinderäten, den Mitarbeitern aus dem städtischen Bauhof sowie der beteiligten Firmen machte leider das Wetter nicht mit.

Es regnete in Strömen, sodass sich die Festgesellschaft schnell zum von der Stadt spendierten Vesper ins „Leckerlädle“ zurückzog. Bürgermeister Kaltenbach skizzierte zur Eröffnung den Werdegang des Kinderspielplatzes, der vor allem an den Wochenenden von Familien aus der ganzen Region genutzt wird, da die Kinder dort Natur pur erleben können. Mittlerweile war der Rutschturm in die Jahre gekommen und musste ersetzt werden. Auch das alte Fort musste abgebaut werden, nachdem es mehrmals Zielscheibe von Vandalismus geworden war. Bei der Renovierung haben die Verantwortlichen unter dem Vorsitz von Mühlheims Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann auch die Vorschläge einer Schüleraktion der Realschule sowie der Kinder der Grundschulbetreuung mit einfließen lassen.

Die Kosten für die neuen Spielgeräte der Firma KuKuK betrugen alleine rund 40 000 Euro, dazu kamen Tiefbauarbeiten der Firma Storz mit mehr als 7000 Euro. Die 16 Jahre alte Holzbrücke war mittlerweile so morsch geworden, dass sie durch eine neue Brücke der Mühlheimer Firma Holzbau Damaschke für rund 11000 Euro ersetzt werden musste.

Erfreulich sei, so der Schultes, dass sich der Naturpark Obere Donau mit einem finanziellen Zuschuss von 21 000 Euro (50 Prozent der Nettokosten) spendabel gezeigt habe. Darüber hinaus sind auch kleine Spielgeräte für Kleinkinder frisch gestrichen und überholt worden.

Unter den Gästen bei der Wiederinbetriebnahme-Feier war auch Helmut Lang, dem der Schultes für sein Engagement um den idyllisch gelegenen Spielplatz besonders dankte. Der pensionierte Polizeibeamte Helmut Lang war es, der zusammen mit drei inzwischen verstorbenen Mitbürgern, im Jahre 1977 den Spielplatz im Lippachtal in einigen tausend Arbeitsstunden in Eigeninitiative errichtet hatte. (wlw)