Sorgenkind Wald: Auch im Landkreis setzen Faktoren wie Trockenheit die Bäume unter Stress

Trockenheit, Borkenkäfer, Schneebruch und der Preisverfall auf dem Holzmarkt bereiten der Forstwirtschaft Sorgen. Bei einer Waldbegehung hat sich Justiz- und Europaminister Guido Wolf (CDU) auf Einladung des Mühlheimer Bürgermeisters Jörg Kaltenbach vor Ort über die Situation des Waldes im Landkreis Tuttlingen informiert.

„Wir haben in immer kürzeren Abständen klimatische Stressfaktoren für den Wald“, sagte der stellvertretende Leiter des Kreisforstamts, Leo Sprich. Deren Auswirkungen zeigte und erläuterte er gemeinsam mit dem Mühlheimer Revierförster Sebastian Dreher auf einem zweistündigen Spaziergang an verschiedenen Stationen zwischen dem „Glitzrigen Kreuz“ und der Ruine „Maria Hilf“. Die Gruppe mit Wolf, Kaltenbach, Winfried Schwarz (Kreisdezernent für den ländlichen Raum), Kämmerer Gebhard Läufer und Forst-Trainee Sabrina Neitzel erfuhr, dass die roten Blätter in Buchenkronen am Weg keine Herbstfärbung sind, sondern die Folge anhaltender Trockenheit.

„2018 war das heißeste Jahr seit unserer Temperatur-Aufzeichnung“, erläuterte Sprich. 2019 und 2020 seien zwar mehr, aber nicht genug Niederschläge gefallen. „Hitze und Trockenheit sind Stressfaktoren für den Wald.“ Die Folge erklärte Revierförster Dreher: „Als sogenannte Sekundärschädlinge befallen Borkenkäfer bevorzugt vorgeschädigte oder durch Stress geschwächte Bäume. Eine gesunde Fichte kann sich gegen die Brut der Borkenkäfer durch Harzproduktion wehren.“ Sprich ergänzte: „Übrigens sind Borkenkäfer nicht im Totholz, wie oft angenommen wird. Totholz bietet vielmehr Unterschlupf für die Gegenspieler der Käfer.“ Weil die verschiedenen Borkenkäferarten auf jeweils eine Baumart spezialisiert seien, könnten sie sich auch so schnell in den reinen Fichtenkulturen ausbreiten, wie sie in der Region wegen ihres schnellen Zuwachses vielfach gepflanzt wurden. Fichten leiden schneller als Laubbäume unter Hitze und Trockenheit und sind dadurch entsprechend anfälliger.

Auf Nachfrage Wolfs erklärte Sprich, der Wald halte solche Stresszeiten alle zehn Jahre für ein, zwei Jahre aus. „Irgendwann ist aber Schluss.“ Er zeigte eine Karte mit dem Szenario, dass Wärme und Trockenheit durch unveränderten CO2-Ausstoß zunehmen. Demnach wäre die Fichte in fünfzig Jahren für den Landkreis Tuttlingen ungeeignet. Und es kommt noch schlimmer. „Bisher war die Buche unsere sichere Bank“, sagten die Förster. Als Laubbäume vertragen sie zwar die Wärme besser, doch auch sie zeigen inzwischen Schäden. Nach dem gleichen Szenario würden Buchen in 50 Jahren nur noch in den höher gelegenen, kühleren und niederschlagsreicheren Teilen des Landkreises gedeihen. Schon jetzt beobachten die Förster „Notfruktifikation“: Die Bäume produzieren vermehrt Samen wie Bucheckern oder Eicheln, um in Notsituationen ihren Bestand zu sichern.

Auf der Suche nach Ersatz-Baum-arten gelte es, viele Faktoren zu beachten. „Die größte Hoffnung liegt derzeit auf der Douglasie“, sagte Sprich. Sie stamme von der amerikanischen Westküste und sei bei uns schon im 19. Jahrhundert angepflanzt worden. In Baden mit Erfolg – in Württemberg dagegen habe ein Pilz dazu geführt, dass die Pflanzung verboten wurde. Die Samen seien wohl unterschiedlicher Herkunft gewesen. Man könne auch nicht einfach aufgrund höherer Temperaturen die Arten aus dem Mittelmeerraum übernehmen. „Ihnen setzen unsere Spätfröste besonders zu“, so Sprich. Die Forstliche Versuchsanstalt experimentiere derzeit viel, sei es mit Zedern oder Lärchenarten. Und Dreher sieht auch im heimischen Feldahorn Potential. Doch Sprich betont: „Bei einem Baum kann man erst nach hundert Jahren wirklich sagen, ob die Pflanzung erfolgreich war.“

In der Zwischenzeit streben die Förster heute möglichst naturnahe, nachhaltige Forstpflege an. Nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit soll so viel nachwachsen, wie geerntet wird. „Wir pflanzen heute so wenig wie möglich, lassen aber junge Buchen, Tannen, Lärchen oder Kiefern stehen und pflanzen gezielt dazu“, sagte Dreher. „Mit einem Mischwald aus möglichst unterschiedlichen Arten streuen wir das Risiko.“

„In diesem Fichtenbestand hätten wir in guten Jahren etwa 100 Euro für einen Festmeter erlöst“, sagte Sprich inmitten einer 85-jährigen, intakten Fichtenkultur. Das viele Schadholz auf dem Markt habe aber teilweise zu „Schandpreisen“ von 30 bis 40 Euro geführt. Nur der Brennholzpreis blieb erträglich. Seit 2019 erwarten die Gemeinden im Kreis Verluste aus der Forstwirtschaft. Beim derzeitigen Marktpreis findet der planmäßige Hieb fast nicht mehr statt, dafür hat der außerplanmäßige, „zufällige“ in hohem Maß zugenommen: Neben wachsenden Mengen an Käferholz waren allein 100 000 Festmeter durch den Schneebruch im Januar 2019 angefallen.

Sprich bedankte sich bei Wolf für schnelle Hilfen vom Land zur Schadenbegrenzung: Sechs Euro für jeden Festmeter aus nicht planmäßigen Hieben, 15 Euro pro Hektar für Hilfe beim Monitoring zur Käferbekämpfung, eine Prämie von 300 Euro als Naturschutzmaßnahme für ausgewiesene „Habitatsbäume“, die weitere 20 Jahre nicht gefällt werden – und die Möglichkeit, durch freiwillige Naturschutzmaßnahmen Ökopunkte zu sammeln. Dank der hohen Lage und Niederschlagsmenge sei der Kreis Tuttlingen nicht so stark betroffen wie andere Gegenden, erklärte Sprich: „Wir sind immerhin am besseren Ende der schlechten Situation.“