„Sonntags-Spezial“ im Theater Mühlheim

Beim Sonntags-Spezial im Theater Bahnhof Mühlheim wird am Sonntag, 9. Oktober, 19 Uhr, „Welttheater“ (ab 16 Jahren) gezeigt. Anlässlich des Welttheatertags ist eine Coproduktion mit dem Theater aus dem Köfferchen, Herrenberg, zu sehen. Alles kreist um die Frage: Was ist das hier für ein Theater – nein, was ist das hier für ein Zirkus? Das Stück begleitet Louise und Marie auf ihrem Weg zum Weltruhm. Mit Phantasie steuern die beiden durch alle Höhen und Tiefen ihres Daseins. Der Eintritt kostet 14 Euro auf allen Plätzen.

Am Sonntag, 16. Oktober, ist um 15 Uhr ein weiteres Gastspiel zu sehen: „Frau Mangolds kleiner Garten“ (ab drei Jahren) des Theaters Laku Paka aus Kaufungen. Frau Mangold päppelt Pflanzen und Tiere auf, zum Beispiel die Raupenkinder Cara und Otto, die sich in ihrem Garten eingenistet haben. Im Anschluss hat das Café geöffnet. Der Eintritt kostet 7 bzw. 6 Euro.

Karten können reserviert werden: Telefon 07463 / 2580007 oder

service@theater-bahnhof.de

. (pm)