Skischule Mühlheim optimal vorbereitet für die neue Saison

Fit für die kommende Saison haben sich am Wochenende vom 9. bis 11. Dezember die Mitglieder der Ski- und Snowboardschule vom SC Mühlheim gemacht. Nach der Anreise am Freitag nach Partennen machte sich die zwanzig Personen umfassende Truppe am Samstag auf den Weg ins Skigebiet Silvretta Montafon, um dort ihr Fahrkönnen und ihr Wissen in Sachen Kinder- und Erwachsenenskilauf aufzufrischen.

Am Samstag fanden wir optimale Pistenverhältnisse vor, so dass die einzelnen Gruppen bereits am ersten Tag viele Abfahrten bewältigen konnten. Besonders erfreulich war, dass zum ersten Mal eine Gruppe nur mit unseren Nachwuchsskilehrern gebildet werden konnte, die dann vom eigens für dieses Wochenende engagierten SSV Ausbilder Joel Bock betreut wurde, der ihnen viele tolle Tipps und Tricks geben konnte und sie optimal auf die Ski gestellt hat.

Sonntags ging es bei wunderschönem Kaiserwetter wieder auf die Piste. Wir bekamen nochmals einen Grundlehrgang in der neuesten Methodik des Kinderskilaufs und für unser Fahrkönnen super Tipps für die optimale Position auf dem Ski und Board.

Die Ski- und Snowboardschule Mühlheim ist nun optimal vorbereitet und freut sich auf viel Schnee und viele Kursteilnehmer.