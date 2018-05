Skiclub bestätigt Vorstandsmitglieder

Der Skiclub (SC) Mühlheim hat in der Jahreshauptversammlung in der Skihütte am Skihang Kanapee seinen Vorstand gewählt und die gute Arbeit im vergangenen Jahr bestätigt.

Der stellvertretende Bürgermeister, Rainer Langeneck, stellte fest, dass sich der Verein gewandelt habe. Jetzt stehe er als Skiclub für ein umfangreiches Jahresprogramm, das von Freunden des Skisports angenommen werde. „Ihr seid auf dem richtigen Weg, macht weiter so“, sagte er den Mitgliedern. Das Vorstandsmitglied Birgit Rieger wurde ebenso für weitere zwei Jahre wiedergewählt wie Kassier Kai Prior, Skischulleiter Dieter Freudlsperger und die Ausschussmitglieder Jan Prior, Steffi Waizenegger, Gabriele Raab und Eleonore Heidle. Für ein weiteres Jahr als Kassenprüfer bestätigt wurden Rosi Ulbrich und Elisabeth Weiss.

Marcel Korb gab eingangs der Versammlung für das Vorstandstrio einen umfassenden Bericht über das vergangene Vereinsjahr. Allgemein bedauert wurde, dass der heimische Skihang wegen Schneemangel nur wenige Tage genutzt werden konnte. Das Gleiche galt für den Mühlheimer Skihang. Erfreulich fanden die Verantwortlichen, dass im vergangenen Winter rund 120 Kinder von eigenen Skilehrern das Skifahren gelernt haben.

Für Skischulleiter Dieter Freudlsperger war es zwar nicht die beste Skisaison, aber „im Rahmen des Möglichen war ich zufrieden“. Sportwartin Silke Beha bedauerte, dass am Skihang Kanapee keine Rennen stattfanden und dass auch keine Kreisrennen stattgefunden haben. Mit Rolf Andrasi hat der SC Mühlheim wieder einen geprüften Skilehrer. Gut gewirtschaftet habe der Skiclub, so dass am Ende sogar ein leichtes Plus erwirtschaftet werden konnte. Das ging aus dem Kassenbericht von Kai Prior hervor. Es sei der Lohn dafür, dass der SC an den Events in Mühlheim teilgenommen habe.