Sigi Kossack und Armin Ketterer zeigen ihre Werke

Sigi Kossack und Armin Ketterer haben im Barocksaal im „Vorderen Schloss“ ihre gemeinsame Ausstellung eröffnet.

Eingeleitet wurde die Eröffnung von Barbara Klobe am Flügel, eine Freundin der beiden Künstler, die den ganzen Abend für musikalische Untermalung sorgte. Mit einer Rede eröffneten die Museumsleiterin Silvia Schaible und der Bürgermeister Jörg Kaltenbach die Ausstellung. „Die Werke sind voller Spannung und positiver Kontraste“, sagte Kaltenbach. Er schwärmte von dem „hohen Niveau“ und der „großen Bandbreite“ der Bilder. Etwa 50 interessierte Besucher kamen zur Eröffnung, um sich die insgesamt 25 Werke anzusehen.

Neun der Werke stammen von Achim Ketterer. Es handelt sich um Aktzeichnungen, die auf leichte und spielerische Weise dargestellt werden, wie Museumsleiterin Schaible sagte. Bei seinen Gemälden arbeitet Ketterer mit Ölfarben auf einer Leinwand. Auch eine seiner Skizzen ist auf der Ausstellung zu sehen. „Man fängt erst mit der Zeit an, das Bild besser kennenzulernen“, erklärt der in Rottweil gebürtige Künstler die Entstehung seiner Werke.

Sigi Kossack suchte 16 von seinen jüngsten Bildern für die Ausstellung in seiner Heimatstadt aus. Er selbst will seine Arbeiten keiner bestimmten Richtung zuordnen. Auf den Bildern sind Natur und Mensch in den unterschiedlichen Mal- und Zeichentechniken zu sehen. Kossack machte eine Malerlehre bei Hans Bucher, Gastwirt des Künstler-Hauses Scharf-Eck in Fridingen. Dort arbeitete er auch bis zu dessen Tod. Seit einigen Jahren ist er freischaffender Künstler und konnte seine Werke schon in mehreren Ausstellungen in der Region zeigen.