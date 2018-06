SG Deißlingen/Lauffen steigt in Bezirksliga auf

Die SG Deißlingen/Lauffen, Vizemeister der Fußball-Kreisliga A 1, hat das Relegationsendspiel gegen die SG Böhringen/Dietingen in Mühlheim verdient mit 3:0 gewonnen und kehrt nach 15-jähriger Abstinenz ins Bezirksoberhaus zurück.

Doch auch die SG Böhringen/Dietingen spielt trotz der Niederlage auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga. Grund dafür ist, dass sich der FV 08 Rottweil in der Landesliga-Relegation gegen den GSV Maichingen durchsetzen konnte und somit in die Landesliga aufsteigt.

„Wir haben hinten nur wenig zugelassen, die Zentrale zugemacht, schnelle Tempogegenstöße – und gut“, fasste SGD-Co-Trainer Rolf Schumpp nach dem Spiel in Mühlheim zusammen, was seine Mannschaft zuvor in 90 Minuten gezeigt hatte. Zunächst wirkte das Spiel der SG Böhringen/Dietingen strukturierter und reifer, die dadurch mehr Ballbesitz hatte. Doch die SG Deißlingen/Lauffen verteidigte geschickt. Erst ein Freistoß von Matthias Mayer, der ans Außennetz ging, war nach 20 Minuten so etwas wie eine erste Torchance.

Auf der anderen Seite schaffte es auch der Bezirksligist die SGD vom eigenen Strafraum weitestgehend fernzuhalten. Ein Distanzschuss von Luigi Cusumano (39.), der das Ziel knapp verfehlte, war der Ausgangspunkt für eine kurze Drangphase des Tabellendreizehnten der Bezirksliga. Nur zwei Minuten später setzte sich Phillip Baur über links gut durch, bediente dabei Volker Schneider, der den Ball aus drei Metern über das Tor schoss.

Auch die erste Torchance nach der Halbzeit gehörte den Schwarz-Weißen: Nach einem Abspielfehler von Thorsten Winz scheiterte Volker Schneider (51.) am reaktionsschnellen Deißlinger Torhüter Pascal Spadinger.

Zwei Tore in zwei Minuten

Doch im weiteren Verlauf agierte der Bezirksligist zu oft mit langen Bällen aus dem Halbfeld, die entweder zu ungenau oder eine sichere Beute der starken SGD-Defensive waren. Die Mannschaft von Trainer Peter Grütering dagegen setzte nun immer wieder Nadelstiche und erzielte mit der ersten gelungenen Aktion in der 61. Minute den Führungstreffer. Dabei ließ Robin Schumpp nach einem Zuspiel von Arber Krasniqi mit seinem Schuss aus 18 Metern SG-Torhüter Daniel Seemann keine Abwehrmöglichkeit. Dieser Treffer hinterließ bei der SG Spuren und nur 70 Sekunden später traf Torjäger Krasniqi nach einer Ballstafette über Schumpp und Daniel Matt zum 2:0.

Das Pendel schlug nun für die SG Deißlingen/Lauffen, die jetzt zielstrebiger agierte und in der 74. Minute einen weiteren Fehler von Böhringen/Dietingen zum 3:0 ausnutzte. Nach einem Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung setzte Robin Schumpp Marius Hahn in Szene, der keine Mühe hatte und aus fünf Metern traf. „Bei den Gegentreffern haben wir Fehler gemacht, die uns so einfach nicht passieren dürfen“, ärgerte sich Co-Trainer Edwin Koch. Die letzten verzweifelten Versuche der SG Böhringen/Dietingen brachten nichts mehr ein, weil der starke Spadinger im SGD-Tor einen Kopfball von Michael Merkt (78.) und einen Schuss von Volker Schneider (80.) überragend abwehrte.

Tore: 0:1 (61.) Robin Schumpp, 0:2 (62.) Arber Krasniqi, 0:3 (74.) Marius Hahn. - Zuschauer: 400. - Schiedsrichter: Armin Fridmansky (SRG Balingen). - Gelbe Karten: 0/3.