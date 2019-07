Mit einem Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena in Mühlheim ist im Beisein des Seelsorgeteams der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg am Samstagabend Pfarrer Benoventure Kambotuu in sein Heimatland verabschiedet worden. Der Geistliche, der in Ghana wirkt und dort mittlerweile für die arme Bevölkerung eine Schule aufgebaut hat, hat jetzt gut ein Jahr lang in der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg gewirkt und dabei in einer sogenannten „Umbruchzeit“ geholfen, dass vieles in gewohnter Form weitergeführt werden konnte, so Pfarrer Gerwin Klose.

Der priesterliche Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Gerwin Klose, dankte ihm dafür. Nur durch sein Mitmachen konnte das Gottesdienst-Angebot in der Seelsorgeeinheit in seiner bisherigen Form aufrechterhalten werden. Langanhaltender Beifall der Gottesdienstbesucher war das äußere Zeichen der Dankbarkeit an den Geistlichen. Der Festgottesdienst wurde musikalisch vom Kirchenchor Mühlheim unter der Leitung von Klemens Weiß mitgestaltet. Weitere Abschiedsgottesdienste fanden noch in Fridingen und in Kolbingen statt. Beim Gottesdienst in Kolbingen, es war der letzte für Pfarrer Bona, übergab Pfarrer Gerwin Klose ein Geschenk der Seelsorgeeinheit.