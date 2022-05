Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg feiert Maiandacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die traditionell jährlich einmal stattfindende Maiandacht auf dem Marienheiligtum Welschenberg hat wieder mehr als hundert Gläubige aus den sieben Gemeinden, die zur Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg gehören, gezogen. Das Pastoralteam um die Pfarrer Gerwin Klose und Joseph Mujuni, Diakon Karl-Heinz Reiser und Pastoralreferentin Jutta Krause hatte eine Andacht zusammengestellt, die bei den Gläubigen sehr gut angenommen wurde.

In seiner Predigt ging Pfarrer Klose auf die Wichtigkeit der Muttergottes Maria ein. Ein Ensemble der Stadtkapelle Mühlheim umrahmte die Marienfeier musikalisch. Am Ende der kirchlichen Feier sagte Pfarrer Klose all denen, die sich um „Maria Hilf“ auf dem Welschenberg seit vielen Jahren immer sorgen und für die Instandhaltung des Ortes viel getan haben „ein herzliches Vergelts Gott“. Er wies aber auch darauf hin, dass die Gruppe der Helfer immer älter werde und dass „Nachwuchs“, auch als Mitglieder des Welschenberg-Fördervereins wichtig seien. Die Instandhaltung des Kulturgutes sei sehr kostenaufwendig und verschlinge viel Geld. Anschließend saßen die Wallfahrer bei Kaffee und Kuchen an der Kirchenruine noch gesellig beisammen.