Schwere Verletzungen überschatten KG-Niederlage

Die Ringer der KG Nendingen/Mühlheim waren beim Mannschaftskampf in der Bezirksliga bei der KG Baienfurt/Friedrichshafen (14:24) nicht vom Glück verfolgt. Bereits im Schwergewicht verletzte sich Genadi Zhelyazkov so schwer, dass er aufgeben musste. Noch heftiger traf es Thomas Hipp. Dessen Verletzung stellte sich so schwer heraus, dass er ins Ravensburger Klinikum gebracht werden musste und in dieser Saison wohl nicht mehr eingesetzt werden kann.

Das schockte den Rest der Mannschaft so sehr, dass sie nicht mehr an die gewohnten Leistungen anknüpfen konnten. Abdul Bashir Jalili, Tobias Müller, Fabian Weinreich und Lukas Stiller gewannen ihre Kämpfe bei der 14:24-Niederlage der KG Nendingen/Mühlheim.