Schulung für Fußball-Schiris

Für die Fußball-Schiedsrichter der Gruppe Tuttlingen findet am Montag, 20. Januar, im katholischen Gemeindehaus in Mühlheim die erste Pflichtschulung im Jahr 2020 statt. Beginn der Gruppenschulung ist wie gewohnt um 19.30 Uhr. Referent an diesem Abend ist Bezirksschiedsrichterobmann Nenad Popovic selbst.

Besprochen wird das Thema „Verhaltenskodex für Schiedsrichter“. Ebenso werden an diesem Schulungsabend die SR-Ausweise für die Neulinge und der Terminplaner für 2020 ausgegeben.