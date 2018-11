Am Montag, 19. November, findet ab 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Mühlheim die letzte Gruppenschulung der Fußball-Schiedsrichtergruppe Tuttlingen in diesem Jahr statt. Referent ist WFV-Lehrwart Michael Kolb von der Schiedsrichtergruppe Riss. Das Referat des Lehrwarts ist mit dem Thema „Rund um den indirekten Freistoß“ überschrieben.