Am Montag, 14. Mai, findet für die Fußball-Schiedsrichter der Gruppe Tuttlingen die nächste Pflichtschulung im katholischen Gemeindehaus in Mühlheim statt. Referent ist Reiner Bergmann von der Gruppe Calw. Er gehört auch dem Verbandsschiedsrichter-Ausschuss an. Bergmann wird einen Konformitätstest (Videoschulung) durchführen. Beginn ist um 19.30 Uhr.