Schützen-Vorstandschaft bleibt weiterhin im Amt

Das Jahr 2018 sei für den Schützenverein Mühlheim ein eher ruhiges Jahr gewesen, so hat das Fazit des Vorsitzenden Harald Müller kürzlich bei der Hauptversammlung des Vereins gelautet. Wie jedes Jahr standen Wahlen an, fast alle Ämter konnten dabei besetzt werden. Auch über Ehrungen konnten sich einige Mitglieder im Schützenhaus am Ettenberg freuen.

Nach einer regen Diskussion wurde der jährliche Mitgliedsbeitrag bei einer Enthaltung von bisher 35 Euro auf 45 Euro erhöht. Der Mühlheimer Schützenverein zählt derzeit 86 Mitglieder, darunter sieben Frauen. In seinem Bericht beleuchtete Harald Müller das Vereinsleben sowohl aus geselliger, wie auch aus sportlicher Sicht. So konnte der Verein sich etwa mit einer Luftpistolenmannschaft den Sieg in der Kreisklasse Tuttlingen sichern. In der Bezirksklasse belegt der Verein unter acht Teams den fünften Rang.

Als positiv wertete Harald Müller auch die Arbeit von Kevin Heiss als Jugendleiter. Dieser berichtete von vier Jugendlichen, die zum Schützenverein gekommen seien. Drei von ihnen würden zudem das Bogenschießen neu beleben. Kassenwartin Sybille Diez ging in ihrem Bericht auf die finanzielle Situation des Vereins ein. Bürgermeister Jörg Kaltenbach lobte das Engagement des Schützenvereins. Ein Wort der Anerkennung ging vom Schultes an all diejenigen, die den Verein in den 60 Jahres seines Bestehens unterstützt haben.

Kreisschützentag angedacht

Bei den anschließenden Wahlen wurden Harald Müller als Vorsitzender und Sportleiter in Personalunion wiedergewählt, ebenso Gebhard Diez als zweiter Vorsitzender und Wirtschaftsführer sowie Sybille Diez als Kassiererin und die Kassenprüfer Paul Betzler und Manfred Frey. Waffenwart bleibt Roman Dunkel, Schrift- und Protokollführer Edgar Matheis, Hauswart Peter Wax.

Beisitzer im Vorstand sind Karl-Heinz Maurer, Volker Staiger und Anke Sorg. Für das neue Vereinsjahr hatte Harald Müller einige Termine parat. Geplant sind das Ostereierschießen und die Teilnahme am diesjährigen Städtlefest ebenso wie der Preisbinokel im Oktober im Schützenhaus.

Das Weihnachtspreisschießen sowie die Weihnachtsfeier sind ebenfalls feste Bestandteile der Jahresplanung. Klären will Müller noch, ob die Mühlheimer Schützen möglicherweise den Kreisschützentag 2019 ausrichten.