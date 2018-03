SC Mühlheim bietet Ski- und Snowboardkurse an

Die Ski- und Snowboardschule des Skiclubs Mühlheim bietet am Wochenende Kurse am Skihang Kanapee an.

Am Freitag, 23. Februar, werden Erwachsenenski- und Snowboardkurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Außerdem gibt es einen Ski-Testabend. Kursbeginn ist um 19 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 07463/ 57 780.

Kursbeginn für die Kinder ist am Samstag, 24. Februar, und Sonntag, 25. Februar, jeweils um 13.30 Uhr auf dem Ettenberg. Anmeldungen sind ab 13 Uhr im Skischulwagen auf dem Ettenberg möglich. Es werden Skikurse, Snowboardkurse ab acht Jahren sowie Anfänger-Skikurse ab dem vollendeten vierten Lebensjahr im Ski-Kindergarten angeboten.

Die Eltern werden gebeten, den Kindern funktionstüchtige Skikleidung und Stöcke sowie gewachste Ski mitzugeben. Ebenso unverzichtbar sind ein Helm sowie Handgelenk-Protektoren bei den Snowboardern.