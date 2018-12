Sammelaktion für die Tafel ist erfolgreich verlaufen

Die große Hilfsbereitschaft bei der Sammelaktion im Mühlheimer Edeka-Markt Beha für den Tuttlinger Tafelladen war überwältigend. Viele Menschen aus der Region haben sich engagiert und einen stattlichen Beitrag geleistet, dass der Tuttlinger Tafelladen in der vorweihnachtlichen Zeit reich bestückt werden kann.

An die 20 fleißige Helfer packten am Wochenende für die Sammelaktion an. „Wir danken allen Spendern sowie den Organisatoren der Spendenaktion aus der Stadtverwaltung und dem Edekamarkt Beha“, so die Tafelladenleiterin Annerose Speck. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun – schließlich wurden so viele für den täglichen Bedarf gebrauchten Waren gesammelt, dass am Ende ein ganzer Bustransporter bis unters Dach gefüllt werden konnte. Zudem kam ein Spendenbetrag von über fast 1200 Euro zusammen. Mit dem Geld wird es möglich gemacht, dass niemand vor Weihnachten vor leeren Regalen im Tuttlinger Tafelladen stehen muss. Der Grundstock für dieses erfreuliche Sammelergebnis wurde bereits einige Tage zuvor bei der Weihnachtsfeier der Stadtverwaltung gelegt. Der neue Stadtgärtner Bernhard Hagen hat zusammen mit seiner Ehefrau in mühevoller Kleinarbeit stimmungsvolle Waldwinterlandschaften geschaffen. Die in vielen ehrenamtlichen Stunden entstandenen Kunstwerke fanden dankbare Abnehmer bei den städtischen Mitarbeitern. Ein besonderer Dank galt Esther Sigrist von der Mühlheimer Verwaltung als Hauptorganisatorin dieser Aktion.