Roman Dunkel sagt nach 34 Jahren adé

Nach 34 Jahre hat Roman Dunkel in vielfältiger Weise für die Stadt Mühlheim gearbeitet. Der Werkzeugmachermeister hat vor seiner Tätigkeit für die Stadt fast ein Vierteljahrhundert im Werkzeugbau und der Lehrwerkstatt der SKF gearbeitet. 1985 folgte der Wechsel zur Stadt als Klärwärter und handwerkliches Multitalent.

Als Roman Dunkel seine Arbeitsstelle antrat, war die Kläranlage am heutigen Standort gerade im Bau. Eine der Aufgaben damals war es, die Bauarbeiten zu begleiten und sich in die komplexe Technik der Anlage einzuarbeiten. Neben seiner Tätigkeit als Klärwärter war Roman Dunkel mit rund 40 Prozent seiner Arbeitszeit in fast allen Gebäuden und Einrichtungen der Stadt im Einsatz. Ob elektrische oder mechanische Problemstellungen, die Betreuung der Heizungsanlagen, Schweißarbeiten, kleine oder große Reparaturen: Roman Dunkel hat dabei immer sein großes Geschick und sein hervorragendes technisches Verständnis bewiesen.

Dies war auch einer der Gründe, als er seit dem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2005 weiterhin in vielen städtischen Gebäuden im Einsatz war. Jetzt, mit demnächst 74 Jahren, will Roman Dunkel endgültig in den Ruhestand gehen.

Bei seiner Verabschiedung sagte der Scheidende, beim Volkstrauertag oder beim Stadtfest sei er weiter bereit, der Stadtverwaltung zu helfen. Mit Freude blicke er auf die vergangenen 34 Jahre zurück. Bürgermeister Jörg Kaltenbach dankte Roman Dunkel für seine „hervorragende und zuverlässige Arbeit über viele Jahre“ und wünschte Roman Dunkel einen schönen Ruhestand.