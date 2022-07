Rohrleitungsschäden im alten Teil des Stettener Oberdorfs häufen sich

Zunehmend Sorgen bereitet der Stettener Bevölkerung der Zustand der Wasserleitungsrohre in der Schul-, Ried- und Eisenbahnstraße. Bürgermeister, Ortsvorsteher und die Ratsgremien hatten beschlossen, eine Generalsanierung der Schulstraße mit allen Leitungskomponenten (Gas, Wasser, Breitband) durchzuführen, weil deren Zustand ziemlich marode war. Jetzt ist ein ähnliches Schadensbild in der Riedstraße festgestellt worden. Immer öfter kommt es dort zu Rohrbrüchen.

Zunächst müssen diese Schäden auch in naher Zukunft notdürftig saniert werden, bevor über eine Generalsanierung diskutiert werden kann, macht Ortsvorsteher Emil Buschle deutlich und bittet gleichzeitig die Anwohner um Verständnis für die Lage. Das Ganze müsse letztendlich mit der finanziellen Lage der Stadt Mühlheim in Einklang gebracht werden. Diese Mittel fehlen aktuell im Stadtsäckel und würden auch für andere dringendere Investitionsvorhaben zwingend gebraucht, so der Ortsvorsteher abschließend.