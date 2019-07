Rektorin geht in den Ruhestand

Mit einem Festakt in Mühlheims guter Stube, dem festlich hergerichteten Barocksaal im Vorderen Schloss, ist die Rektorin der Grundschule (Lippachtalschule), Margot Ulmer, in den Ruhestand verabschiedet worden. Die allseits beliebte Rektorin leitete fünfeinhalb Jahre die Lippachtalschule und erwarb sich in dieser Zeit bei Schülern und Eltern Hochachtung. Wie beliebt sie war, kam bei der Abschiedsfeier zum Ausdruck.

Beim Abschied dürfe sie auf ein erfolgreiches, über 40-jähriges Wirken als Pädagogin zurückblicken, sagte Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Er und der Mühlheimer Gemeinderat habe sie in den fünfeinhalb Jahren als Rektorin als eine „ehrliche, verlässliche und zupackende Partnerin“ erlebt. Sie habe dafür gesorgt, dass Werte wie Toleranz und Respekt, auch vor anderen Kulturen, Ethnien und Religionsgemeinschaften, zu einer selbstverständlichen Alltagserfahrung für die Kinder der Lippachtalschule geworden sind. Sie habe auch im Frühjahr 2016 die Schultüren für die Kinder der geflüchteten Familien weit geöffnet und einen „großen Beitrag für eine mitmenschliche Stadt und eine Schule mit Herz“ geleistet, stellte der Bürgermeister unter großem Beifall der Anwesenden fest. Margot Ulmer sei in den fünfeinhalb Jahren immer bereit gewesen, neue Wege zu gehen. Am Schluss seiner Ansprache ging Kaltenbach mit nachdenklichen Gedanken auf die Lehrerversorgung der Lippachtalschule „und fast allen anderen Schulen landesweit“ ein.

Worte der Anerkennung für ihre engagierte pädagogische Arbeit hatte auch der Vertreter des Staatlichen Schulamtes Konstanz, der Tuttlinger Realschul-Rektor Thomas Stingl, parat, der Margot Ulmer die Urkunde aushändigte. Weitere Grußworte gab es vom Lehrerkollegium durch Konrektor Thorsten Winkes an eine „überaus gute Chefin“, vom Vorsitzenden der Stadtkapelle Jörg Eichwald (für die Bisle Kids)und vom Elternbeirat der Lippachtalschule durch Elternbeiratsvorsitzende Simone Karle. Alle hatten Blumen und Geschenke mitgebracht.

Nach so viel Lob und Anerkennung war die scheidende Rektorin Margot Ulmer überwältigt von der familiären Feier. Sie sei gerne in Mühlheim gewesen und habe sich im Laufe der Zeit „in Mühlheim verliebt“. Der Schülerchor der Lippachtalschule und die Bisle Kids der Stadtkapelle umrahmten die Feier mit Beiträgen und bekamen dafür viel Anerkennung.