Realschule Mühlheim feiert 79 Abgänger

Die Realschule Mühlheim hat mit einer anspruchsvollen Abschlussfeier in der Kolbinger Festhalle seine 79 Entlassschüler verabschiedet. Im Beisein vieler Gäste wurden die Zeugnisse, Preise und Belobigungen ausgegeben. Lara Müller aus Bärenthal erreichte mit einem Schnitt von 1,0 gefolgt von Jens Kompowski aus Renquishausen mit der Note 1,2, sowie Maximilian Lang aus Mühlheim-Stetten und Maria Schnell aus Fridingen mit jeweils 1,3 die besten Ergebnisse.

Im Beisein von zahlreichen Angehörigen der Entlassschüler fand in der Festhalle Kolbingen die 34. Entlassfeier statt. Grußworte von Rektor Rainer Abbt und Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach bereicherten das kurzweilige Programm ebenso wie Ausführungen der Entlasschülerinnen Emilia Castiglione und Jule Butsch. Beim geselligen Beisammensein in der Halle und im Freien sorgten Schüler der Klasse 9d für die Bewirtung der Gäste. Dem Fest in der Halle ging ein ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrerin Nicole Kaisner und Pfarrer Gerwin Klose in der Erlöser-Jesus-Christus-Kirche voraus.

Folgende Schüler wurden entlassen ((Preis=P; Lob=L):

Klasse 10a (Lehrer Peter Fischer): Ria Sofie Buschle (L), Jule Butsch (L), Emilia Castiglione (P) alle aus Mühlheim, Chiara Haselmeier Irndorf, Michelle Heßlinger (L), Alina Kleiner (L), Amelie Neitzel (L), Melanie Nufer (P) alle aus Mühlheim, Marie Reitze (L) Irndorf, Laura Sauter, Susanna Scheunemann, Mara Wöhrle (P), Sebastian Baum, Fabiano Bedeschi, Thomas Niklas Buschle (L) alle aus Mühlheim, Matthias Glinkowski (L) Tuttlingen, Dominik Hamma, Dennis Keller (L) beide aus Mühlheim, Niklas Kuppel (P) Tuttlingen, Maximilian Lang (P) Mühlheim, Tarik Maric, Irndorf, Matthias Müller (L), Jakob Raab beide aus Mühlheim, Bohzaibail Seng (L), Nendingen, Yannick Vogt, Irndorf, Jonas Welk (L), Mühlheim, Nico Wieneke, Tuttlingen, Julian Zander, Mühlheim.

Klasse 10b (Lehrer Hans-Joachim Maurer): Sina Fanizzi, Nendingen, Celine Harter (L), Bodman, Laurin Käser, Leonie Kästle (P) beide aus Schwandorf, Franziska Mülherr (L), Worndorf, Lara Müller (P), Bärenthal, Alica Rathmann (L), Fridingen, Lena Rebholz (L), Buchheim, Jessica Schmidt, Maria Schnell (P) beide aus Fridingen, Lea Schober (P), Eigeltingen, Anica Weiß, Nendingen, Moritz Baur, Fridingen, Marcel Beck, Bärenthal, Marvin Bengler, Fridingen, Marc Dragomir, Tuttlingen, Maximilian Gehri, Neuhausen, Janis Hartung, Fridingen, Koray Kocabiyik, Dennis Nestel (L) beide aus Neuhausen, Tizian Nothdurft, Fridingen, Jacob Richt, Bärenthal, Johannes Schaz, Neuhausen, Jannik Schill, Marcel Schmoll, Michael Til, Christian Zeidler alle aus Fridingen.

Klasse 10c (Lehrer Sebastian Scharner): Nuray Arli, Lorena Balas (L) beide aus Nendingen, Miriam Binanzer (P), Renquishausen, Diana Gashi, Königsheim, Mailin Greifzu, Tuttlingen, Ronja Hipp (L), Renquishausen, Lara Kalmbach (L), Mühlheim, Lorena Mattes (P), Königsheim, Emilia Möst (P), Nendingen, Fabienne Vögtle (L), Kolbingen, Kerim Apaydin, Renquishausen, Mücahid Berkil, Nendingen, Janis Frech, Tim Frech beide Königsheim, Julian Grieble, Irndorf, Henning Guddei, Nendingen, Denis Junker, Neuhausen, Tom Keller, Nendingen, Jens Kompowski (P), Renquishausen, Patrick Mattes (L), Kolbingen, Alessio Pacella, Mühlheim, Matthias Sauter (P), Adrian Stehle (P) beide aus Renquishausen, Niklas Wax, Nendingen.