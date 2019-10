Realschule Mühlheim besteht seit vier Jahrzehnten

Fast unbemerkt von der Bevölkerung hat die Realschule Mühlheim 40-jähriges Bestehen gefeiert. Grund genug für die einst und heute in Verantwortung stehenden Leute, sich zu erinnern. Die beiden „Gründerväter“, Altbürgermeister Kurt Weiss und der damalige Rektor Günter Buhl, sowie der heutige Bürgermeister Jörg Kaltenbach und Rektor Rainer Abbt, tauschten sich bei einem interessanten Gespräch aus.

Vor der Schulgründung mussten einige kommunalpolitische Klippen überwunden werden. So heißt es im Gränzbote vom 22. Mai 1978: „Die Stadt Fridingen respektiert einen Realschulstandort in Mühlheim. Als Gegenleistung der Stadt Mühlheim wird die gesamte Verwaltung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Donau-Heuberg in Fridingen untergebracht.“ Mühlheim gab damit auch die Hauptschule auf und akzeptierte den Wunsch von Fridingen nach einer Polizei-Außenstelle. War 1978 die Zeit der Weichenstellung für eine Realschule im Donautal, ging die Realschule bereits ein Jahr später, im September 1979, in Betrieb.

Begonnen hat die Realschule Mühlheim mit 93 Kindern in drei Klassen. Die Schüler waren in der damaligen Hindenburgschule und dem Feuerwehrmagazin untergebracht. Schon ein Jahr später startete die Realschule in der Mühlheimer Vorstadt. Weiss und Buhl erinnerten sich an ihre gemeinsamen Fahrten nach Stuttgart ins Kultusministerium, wo ihre schulischen Vorhaben genehmigt werden mussten. Dort war man skeptisch: Der Landtag hat vor 40 Jahren der Realschule im Oberen Donautal gerade einmal die Einzügigkeit zugetraut. Schon vier Jahre später waren die Befürchtungen um die Mühlheimer Realschule über den Haufen geworfen: 1983 wurde sie erstmals zweizügig geführt und seit 1988 wird die Schule durchgehend dreizügig (teilweise sogar vierzügig) geführt.

Mit der Einführung der Realschule in Mühlheim wurden auch andere, weitreichende Entscheidungen beim GVV Donau-Heuberg angestoßen: So erhielt Fridingen die Hauptschule, Mühlheim die Realschule. Die Bürgermeister der beiden Städte, Kurt Weiss in Mühlheim und Roland Ströbele in Fridingen, mussten sich laut Vertrag darauf einigen, dass jeweils nur ein Amt, entweder das des Vorsitzenden im Gemeindeverwaltungsverband oder das des Vorsitzenden im Schulverband, anstrebt werden kann.

Mit dem Einzug ins erste Gebäude in der Mühlheimer Vorstadt war der Grundstock für weitere bauliche Aktivitäten zum Wohle des Schulstandorts Mühlheim und der Realschule gelegt. Nur fünf Jahre später, im Mai 1983, wurde mit einem Festakt die Einweihung des zweiten Bauabschnitts, gleichzeitig mit dem 25-jährigen Dienstjubiläum von Bürgermeister Weiss gefeiert. „Das Mühlheimer Jahrhundertwerk ist fertig“, schrieb der Gränzbote zur Einweihung. Die Schule sei pädagogisch notwendig, bilanzierte der Leitende Schulamtsdirektor Johannes Rothe vom Oberschulamt Freiburg „das gelungene und moderne Bauprojekt“. Und der GVV-Vorsitzende Ströbele bescheinigte damals der Realschule: „Wir in Donau-Heuberg möchten sie nicht mehr missen.“ Ende Juli 1998 wurde als dritter Bauabschnitt der Erweiterungsbau, eingeweiht. Vor knapp zehn Jahren wurde die Ganztagsschule eingerichtet.

Zahlen und Fakten

Wie die Baukosten in die Höhe geschnellt sind, lässt sich an den Zahlen deutlich ablesen: Der zweite Bauabschnitt kostete 1,3 Millionen Mark. Die Stadt bekam damals 880 000 Mark Schulbaufördermittel des Landes. Die Kosten für den dritten Bauabschnitt beliefen sich auf 3,8 Millionen Mark, wobei 2,24 Millionen aus dem Schulbau-Förderprogramm des Landes kamen. Die Realschule bleibt für die nächste Zeit eine Baustelle: Rund sieben Millionen Euro wird die Stadt als Schulträger ausgegeben müssen, um das Innenleben total zu erneuern. Das sei nach 40 Jahren mehr als notwendig, so Abbt. Die Stadt hat dazu die ersten Weichen gestellt.

Was vor 40 Jahren mit 93 Schülern in der ehemaligen Hindenburgschule und dem Feuerwehrmagazin begonnen wurde, ist heute eine Bildungsstätte, die in der ganzen Region Beachtung findet. Ein Jahr nach dem Schulstart waren es bereits 151 Schüler, und im Schuljahr 1995/96 platzte die Schule mit 538 Schülern fast aus allen Nähten. Zum zehnjährigen Bestehen 1989 waren es 470 Schüler. Heute sind es fast 500 Schüler aus der ganzen Region, die sich auf die „Mittlere Reife“ vorbereiten.

In den 40 Jahren Realschule Mühlheim gab es nur zwei Rektoren, die die Schule geleitet haben. Der einheimische Pädagoge Günter Buhl wurde rund ein halbes Jahr nach dem ersten Schultag als Rektor eingesetzt. Seit 2005 ist Rainer Abbt Buhls Nachfolger, der seit 1995 an der Schule unterrichtet. Er kam 1993 von der Realschule in Tuttlingen.

Eine Feier zu „40 Jahre Realschule“ wird es 2019 nicht geben. Für 2020 ist ein Schulfest in der Mühlheimer Vorstadt geplant.