Vermisst! Polizei sucht Mann aus Mühlheim

Die Polizei sucht nach einem 40-jährigen Mann, der von seiner Familie als vermisst gemeldet wurde. Markus W. kommt aus Mühlheim an der Donau. Zuletzt wurde er Polizeiangaben zufolge in den Abendstunden am 7. Februar in Mühlheim gesehen. Der Mann wurde von der Familie als vermisst gemeldet, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihm etwas zugestoßen ist. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen blieben erfolglos.

Markus W. ist 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur und dunkelblonde Haare.

Wer Hinweise auf Markus W. oder seinen Verbleib geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter Telefon 07461 / 94 10.

Ein Foto von Markus W. hat die Polizei HIER veröffentlicht.