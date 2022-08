Weil sie in Schlangenlinien fuhr, ist eine 60-jährige Autofahrerin am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Josef-Lang-Straße Zeugen aufgefallen, die daraufhin die Polizei verständigten. Die Beamten bemerkten laut Mitteilung bei der Frau eine deutliche Alkoholbeeinflussung, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über drei Promille bestätigte. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben und erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.