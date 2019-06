Pokalverteidiger Mutpol erreicht die Finalrunde

Der erste Tag des traditionellen Mühlheimer Firmen-Fußballturniers auf dem Sportgelände Ettenberg war „Fußball gegen die große Hitze“, wie es ein Besucher treffend ausdrückte. Große Überraschungen gab es am ersten Tag nicht. Der letztjährige Turniersieger Mutpol sicherte sich mit einem zweiten Rang in der Vorrundengruppe A hinter KLS Martin den Einzug in die Finalrunde. Den höchsten Tagessieg fuhr Aesculap I mit einem 9:0 gegen die Firmenkicker von Rieker ein.

Die Ergebnisse der Gruppe A: Aesculap II – Schako 1:1, Mutpol – KSK Martin 0:0, Aesculap II – KLS Martin 0:2, Schako – Mutpol 1:2, Mutpol – Aesculap II 3:0, KLS Martin – Schako 5:0. – Tabelle: 1. KLS Martin 7:0 Tore/7 Punkte, 2. Mutpol 5:1/7, 3. Aesculap II 1:6/1, 4. Schako 2:8/1.

Ergebnisse Gruppe B: Rieker – Faulhaber 0:6, Aesculap I – Chiron 0:0, Rieker – Aesculap I 0:9, Faulhaber – Chiron 0:1, Chiron – Rieker 7:1, Aesculap I – Faulhaber 2:1. – Tabelle: 1. Aesculap I 11:1 Tore/7 Punkte, 2. Chiron 8:1/7, 3. Faulhaber 7:3/3, 4. Rieker 1:22/0.

Für die Finalrunde am Donnerstag, 27. Juni, ab 18 Uhr haben sich KLS Martin, Mutpol, Aesculap I und Chiron qualifiziert.