Plan dokumentiert kulturelles Erbe

Hoher Besuch im Mühlheimer Rathaus: Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart hat durch Konservator Daniel Keller vom Landesamt für Denkmalpflege Karlsruhe und Claudia Mann vom Landesamt für Denkmalpflege Freiburg den Denkmalpflegerischen Werteplan für die Gesamtanlage Mühlheim an Bürgermeister Jörg Kaltenbach übergeben. Der offiziellen Übergabe wohnten auch Verbandsbaumeister Aldo Menean und Stadtarchivar Ludwig Henzler bei.

Das Landesamt für Denkmalpflege hat inzwischen über 50 Denkmalpflegerische Wertepläne für die historischen, denkmalgeschützten Stadt- und Ortskerne in Baden-Württemberg erstellt. Auf zusammen fast 10 000 Seiten wird in diesen Fachplänen die Vielzahl, Vielfalt, Individualität und Qualität der Siedlungslandschaft in Baden-Württemberg gewürdigt. Mit dem neuen Planwerk wurden nun auch die denkmalpflegerischen Werte in der Gesamtanlage Mühlheim präzise erfasst, aktualisiert und anschaulich dargestellt.

Ein „Blick von außen“

Der Werteplan, den Claudia Mann und Daniel Keller übergaben, stellt für Bürgermeister Jörg Kaltenbach einen wichtigen „Blick von außen“ dar. Damit ist Mühlheim als Gesamtanlage in das neue Planungsinstrument aufgenommen, in dem 115 Stadtkerne und 89 Ortskerne erfasst sind.

Ziel des denkmalpflegerischen Werteplans ist eine ganzheitliche Darstellung des kulturellen Erbes. Hier werden nicht nur die Kulturdenkmale, sondern auch deren wesentlicher Kontext mit erhaltenswerten Gebäuden, Straßenzügen, Plätzen und Grünflächen dokumentiert. In zahlreichen Texten, Karten und Fotos werden alle Elemente, die den historischen, schützenwerten Stadtkern prägen, umfassend beschrieben und bewertet.

Daten für Planer und Bauer

Als städtebaulich-historischer Fachbeitrag des Landesamtes für Denkmalpflege ermöglicht er für die tägliche Praxis einen unkomplizierten und schnellen Datenzugriff und steht damit allen Behörden und Personen, die an Planen und Bauen in Mühlheim beteiligten sind tagesaktuell zur Verfügung – auch der Gemeinde Mühlheim selbst.

In dem Denkmalpflegerischen Werteplan sind auch alte Flurkarten, so eine württembergische Flurkarte von 1839, zusammen mit einem Luftbild von 2007 eingebunden. Der Plan satellt neben dem geschlossenen historischen Baubestand auch die Gliederung von Schlossareal und Bürgerstadt dar. Für das Landesamt für Denkmalpflege wird die „Anlage (die Stadt) auf dem Bergsporn beherrscht vom Schloss des ehemaligen Stadtherrn und der Kirche“.